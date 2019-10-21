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21 октября,
2019
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Новости

Движение по Балтийской перекрыто после серьезной аварии

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Авария произошла на улице Балтийской. В результате образовалась большая пробка, движение частично перекрыто.

Движение по Балтийской перекрыто после серьезной аварии
Фото: Регион 70, сообщество ВКонтакте

ДТП произошло в районе 16.00. 

«Поток, идущий вверх к Фрунзе, направили на Сибирскую. Поток в сторону Академгородка сильно тормозит, там тоже полторы полосы, обломки валяются», — сообщают очевидцы в группе «Регион 70».


В комментариях водители жалуются на большую пробку в районе аварии. На месте происшествия работают сотрудники полиции, дежурят машины «скорой помощи». Информация о пострадавших уточняется.

Движение по Балтийской перекрыто после серьезной аварии
Фото: Регион 70, сообщество ВКонтакте
Движение по Балтийской перекрыто после серьезной аварии
Фото: Регион 70, сообщество ВКонтакте
Движение по Балтийской перекрыто после серьезной аварии
Фото: Регион 70, сообщество ВКонтакте
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