Движение по Балтийской перекрыто после серьезной аварии

Авария произошла на улице Балтийской. В результате образовалась большая пробка, движение частично перекрыто.

«Поток, идущий вверх к Фрунзе, направили на Сибирскую. Поток в сторону Академгородка сильно тормозит, там тоже полторы полосы, обломки валяются», — сообщают очевидцы в группе «Регион 70».





В комментариях водители жалуются на большую пробку в районе аварии. На месте происшествия работают сотрудники полиции, дежурят машины «скорой помощи». Информация о пострадавших уточняется.