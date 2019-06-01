Движение ограничат в центре Томска в субботу

В День маленького томича будет перекрыт для движения транспорта ряд улиц, сообщает пресс-служба мэрии.



Движение будет ограничено:



- с 05:00 до 24:00 1 июня по пер. Спортивному от пр. Ленина до ул. Советской, по ул. Гагарина от пр. Фрунзе до пер. Спортивного;



- с 05:00 до 19:00 1 июня по пер. Спортивному от ул. Советской до пр. Фрунзе, по ул. Советской от пр. Фрунзе до ул. Герцена (за исключением движения трамваев).





Напомним, в 13.00 на площади Ново-Соборной начнется День маленького томича, а торжественное открытие состоится в 14.00. Праздник продлится до 18.00. На площади и прилегающих переулках будут работать 14 развлекательных площадок.



Подробнее с афишей мероприятия можно ознакомиться здесь.