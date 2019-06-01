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01 июня,
2019
Новости

Движение ограничат в центре Томска в субботу

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

В День маленького томича будет перекрыт для движения транспорта ряд улиц, сообщает пресс-служба мэрии. 

Движение будет ограничено: 

- с 05:00 до 24:00 1 июня по пер. Спортивному от пр. Ленина до ул. Советской, по ул. Гагарина от пр. Фрунзе до пер. Спортивного; 

- с 05:00 до 19:00 1 июня по пер. Спортивному от ул. Советской до пр. Фрунзе, по ул. Советской от пр. Фрунзе до ул. Герцена (за исключением движения трамваев).

Напомним, в 13.00 на площади Ново-Соборной начнется День маленького томича, а торжественное открытие состоится в 14.00. Праздник продлится до 18.00. На площади и прилегающих переулках будут работать 14 развлекательных площадок.

Подробнее с афишей мероприятия можно ознакомиться здесь.

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