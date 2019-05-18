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18 мая,
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Движение на трех улицах Томска ограничат в субботу 18 мая

ТВ2
ТВ2
17 часов назад

Автомобильное движение ограничат на нескольких участках 18 мая в Томске, сообщает пресс-служба мэрии. Частичное перекрытие улиц связано с проведением акции «Ночь в музее», спортивного чемпионата «Российский азимут - 2019» и ремонтных работ. 

Движение на трех улицах Томска ограничат в субботу 18 мая

С 12 часов 18 мая до 5 часов 20 мая проезд будет запрещен на участке пр. Ленина от ул. Беленца до ул. Трифонова. Здесь специалисты «ТомскРТС» заменят часть тепломагистрали № 1. В мэрии сообщают, что маршруты пассажирских автобусов на этом участке скорректируют.  


В субботу 18 мая с 11 до 13 часов движение транспорта приостановят на дороге от здания по ул. Нахимова, 1 до нижней террасы Лагерного сада. В этой части Кировского района пройдет чемпионат по спортивному ориентированию «Российский азимут - 2019». 


В этот же день с 18 до 23 часов также будет прекращено автодвижение в пер. Нахановича на участке от пр. Ленина до Томского областного художественного музея. Этот участок займут для проведения всероссийской акции «Ночь в музее».


Подробнее о мероприятиях на выходные читайте в нашей еженедельной афише. 

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