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Движение на нескольких улицах в Томске перекроют из-за ремонта теплотрасс
4 часа назад
В понедельник, 29 июля, с 9 утра до 24.00 31 июля перекроют движение на улице Алтайской от пересечения с ул. Л. Толстого с ул. Колхозная. Об этом сообщает мэрия Томска.
Также перекроют движение 31 июля до 24.00 по переулку Цветочному на участке от ул. Совхозной до ул. Колхозной.
Движение ограничат из-за ремонта тепломагистралей. Специалисты установят временные дорожные знаки, запрещающие движение на этих участках.
Мэрия просит автомобилистов объезжать данный участок дороги и заранее выбирать для движения другие маршруты. По необходимости пропускать машины экстренных служб.
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