Движение на нескольких улицах в Томске перекроют из-за ремонта теплотрасс

В понедельник, 29 июля, с 9 утра до 24.00 31 июля перекроют движение на улице Алтайской от пересечения с ул. Л. Толстого с ул. Колхозная. Об этом сообщает мэрия Томска.

Также перекроют движение 31 июля до 24.00 по переулку Цветочному на участке от ул. Совхозной до ул. Колхозной.​