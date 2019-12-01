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01 декабря,
2019
Новости

Движение на Черемошниках ограничат до Нового года

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Томичей предупреждают об ограничении движения транспорта по улице 5-й Армии, сообщает пресс-служба мэрии. Ограничения, которые начались 30 октября, продлят еще на месяц. 

«Движение автомобилей по улице 5-й Армии (от проспекта Ленина до улицы 5-й Армии, 18) будет ограничено до полночи 30 декабря. Соответствующее решение было принято в связи с увеличением объема работы ООО «Томскводоканал» по прокладке сетей канализации на объекте «Реконструкция самотечной канализационной линии по 5-й Армии от Ленина до КНС-11», — говорится в сообщении.


В указанный период будут скорректированы схемы движения пассажирских автобусов маршрутов №№ 5, 12, 20, 32 и 38. Они будут следовать от пл. Ленина до ул. 5-й Армии по схеме: пр. Ленина – ул. Профсоюзная до дома № 19 – внутриквартальный проезд – ул. 5-й Армии и далее по маршруту.


Горожан просят заранее выбирать для движения другие пути.

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