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Движение на Балтийской и Клюева парализовано из-за ДТП
1 час назад
На улице Осенняя автомобиль столкнулся с маршруткой. ДТП произошло 1 марта в районе 10 часов.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и МЧС.
«В результате ДТП перекрыта улица Осенняя в сторону улицы Балтийская. Движение осуществляется по встречной полосе», — говорят очевидцы.
По данным сервиса Яндекс-Пробки, из-за аварии также серьезно затруднено движение на улицах Клюева, Энтузиастов. Скорость движения в районе ДТП составляет от двух до десяти километров в час.
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