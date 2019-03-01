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01 марта,
2019
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Новости

Движение на Балтийской и Клюева парализовано из-за ДТП

ТВ2
ТВ2
1 час назад

На улице Осенняя автомобиль столкнулся с маршруткой. ДТП произошло 1 марта в районе 10 часов. 


На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и МЧС.


«В результате ДТП перекрыта улица Осенняя в сторону улицы Балтийская. Движение осуществляется по встречной полосе», — говорят очевидцы.

Движение на Балтийской и Клюева парализовано из-за ДТП
Фото: Вячеслав Балашев

По данным сервиса Яндекс-Пробки, из-за аварии также серьезно затруднено движение на улицах Клюева, Энтузиастов. Скорость движения в районе ДТП составляет от двух до десяти километров в час.

Движение на Балтийской и Клюева парализовано из-за ДТП
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