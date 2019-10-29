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29 октября,
2019
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Движение маршруток по 5-й Армии изменится в Томске на месяц

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

В Томске временно изменится схема движения транспорта на ул. 5-й Армии, сообщает пресс-служба мэрии.

Так, с 9 часов 30 октября до 24 часов 30 ноября на участке ул. 5-й Армии от пр. Ленина до ул. 5-й Армии, 18 бригады «Томскводоканала» проведут работы по прокладке сетей канализации. На этом участке будет ограничено движение всех видов транспорта.

В указанный период будут скорректированы схемы движения пассажирских автобусов маршрутов №№ 5, 12, 20, 32 и 38. Они будут следовать от пл. Ленина до ул. 5-й Армии по схеме: пр. Ленина – ул. Профсоюзная до дома № 19 – внутриквартальный проезд – ул. 5-й Армии и далее по маршруту.

Горожан просят заранее планировать маршруты своего передвижения.

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