Новости
Движение маршруток по 5-й Армии изменится в Томске на месяц
3 часа назад
В Томске временно изменится схема движения транспорта на ул. 5-й Армии, сообщает пресс-служба мэрии.
Так, с 9 часов 30 октября до 24 часов 30 ноября на участке ул. 5-й Армии от пр. Ленина до ул. 5-й Армии, 18 бригады «Томскводоканала» проведут работы по прокладке сетей канализации. На этом участке будет ограничено движение всех видов транспорта.
В указанный период будут скорректированы схемы движения пассажирских автобусов маршрутов №№ 5, 12, 20, 32 и 38. Они будут следовать от пл. Ленина до ул. 5-й Армии по схеме: пр. Ленина – ул. Профсоюзная до дома № 19 – внутриквартальный проезд – ул. 5-й Армии и далее по маршруту.
Горожан просят заранее планировать маршруты своего передвижения.
Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?