Движение маршруток по 5-й Армии изменится в Томске на месяц

Так, с 9 часов 30 октября до 24 часов 30 ноября на участке ул. 5-й Армии от пр. Ленина до ул. 5-й Армии, 18 бригады «Томскводоканала» проведут работы по прокладке сетей канализации. На этом участке будет ограничено движение всех видов транспорта.



В указанный период будут скорректированы схемы движения пассажирских автобусов маршрутов №№ 5, 12, 20, 32 и 38. Они будут следовать от пл. Ленина до ул. 5-й Армии по схеме: пр. Ленина – ул. Профсоюзная до дома № 19 – внутриквартальный проезд – ул. 5-й Армии и далее по маршруту.



Горожан просят заранее планировать маршруты своего передвижения.