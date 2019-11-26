Движение автобусного маршрута № 12 продлили до Мостовой

Это было сделано из-за того, что на улице Мостовой находится ряд социальных объектов, гостиницы, производственные базы. К тому же гости Томска могут добраться сюда от автовокзала.

Мэрия Томска совместно с перевозчиком приняли решение о продлении маршрута № 12 до улицы Мостовой. Об этом сообщает пресс-служба администрации Томска.

Автобусы 12-го маршрута начинают работу с остановки «Садовое общество «Весна» в 6.50, 7.15, 7.35 и 16.60, с ул. Мостовой – в 8.00, 8.20, 8.40 и 17.30. Ежедневно на линии курсируют 24 автобуса указанного маршрута.





В настоящее время пассажирские перевозки в Томске осуществляются по 25 муниципальным автобусным маршрутам, 6 троллейбусным (№№ 1, 2, 3, 4, 6, 7) и 4 трамвайным (№№ 1, 2/2а, 3, 4) маршрутам. Кроме того, по городу курсируют автобусы регулярных маршрутов межмуниципального пригородного сообщения.