«Двери — лишнее». Соцсети о новых контейнерных площадках для мусора

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Центр развития городской среды Томской области разработал дизайн контейнерных площадок для сбора мусора. Стоимость одной площадки – от 185 тысяч рублей до 328 700. Проекты и сметы уже утверждены мэрией и переданы томскому «Спецавтохозяйству». Мы решили узнать у томичей, понравилось ли им оформление мест для мусора.

Фото: Центр развития городской среды Томской области

Вот что люди пишут в соцсетях:

Дмитрий Мальцев (ВКонтакте): Закрывать воротами доступ к баку зачем? Кто это придумал? Должен быть легкий и простой доступ к контейнеру, а так будут рядом вываливать особо ленивые личности. Да и в целом на всех вариантах незачем делать ворота - они вообще ни к чему. Ощущение, что тот, кто это разрабатывал, ни разу мусор не выносил.

Тимур Газизов (ВКонтакте): Не соглашусь. Полностью закрытая мусорная площадка решает много проблем. Никакой тебе бомж не будет ковыряться в мусоре, ни собака или птицы, а значит, мусор будет оставаться только в пределах этой самой площадки. Да и на худой конец мусор смогут выкинуть только те, у кого есть доступ к этой площадке, то есть те, кто непосредственно платит за вывоз мусора. Подобная практика используется во многих странах мира.



Ну, а если кто-то будет оставлять рядом мусор, то значит нравится ему жить в грязи, что тут сказать. К тому же, скорее всего, такому человеку ничего не мешало и раньше где попало мусор оставлять

Александр Ризен (ВКонтакте): Ключ прошивается от домофона. И соседние дворы мусор не принесут, и ты его не увидишь. Что за отторжение всего нового?

Ирина Алексеева (ВКонтакте): Двери - лишнее. Быстро сломаются, дай Бог, чтобы в сломанном виде давали пройти. И неудобно пользоваться, когда руки заняты, но еще и дверь надо открывать.

Александр Ризен (ВКонтакте): Вот это сооружение с воротами - мусорная площадка. Попасть туда можно только с ключом от подъезда. Все работает, баки катают, а главное, ни собак, ни бомжей. А тех, кто любит не донести, нужно либо воспитывать, либо ждать, пока сами выведутся естественным путем.

Татьяна Кононова (ВКонтакте): Вопрос еще, какие замки будут - навесные железные? И как детям их открывать? И в мороз как? Согласна, что мусорки с подземными накопителями для нас самые подходящие, если, конечно, мусор вовремя вывозить.

Артем Попов (ВКонтакте): Стоимость одного места для мусора – от 185 тысяч рублей до 328 700. Офигели?

Баки должны быть легко доступными: 1) у нас весной и зимой невозможно будет подойти к ним, если будет одна дверь; 2) если я буду прогуливаться мимо с оберткой от мороженого, мне куда ее деть, если все мусорки вокруг недоступны?

Виталий Романов (ВКонтакте): Идея интересная, но есть вопросы: за чей счет банкетик?

Как открывать эти двери, если просто подходить к месту сбора мусора, особенно в межсезонье, зачастую приходится в спецобуви - грязь по колено. Насколько качественно за этими «строениями» будут следить соответствующие организации, в чьей зоне ответственности находятся объекты? Вопросов много, ответов, как всегда, нет.

Алексей Дериглазов (ВКонтакте): С одной стороны, думается, что этот проект и есть основная причина, по которой САХ решил избавиться от «Чистого мира» и других участников мусорного конфликта. Так пилить проще. С другой стороны, конечно, надо что-то делать с контейнерными площадками... Но для начала неплохо было бы, чтобы они в принципе были. Ведь контейнерная площадка по требованиям СанПиН должна быть огорожена (вроде высотой не менее метра). А у нас даже этого нет в 50 % случаев. А тут... Попробую процитировать мэра: «Полезли туда, куда пока было рано лезть». Давайте решать проблемы последовательно, а не наскоком, блин, ну серьезно!

Татьяна Сидорова (Одноклассники): Паршуто блеснул?! Не прокатит, позорище!