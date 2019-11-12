«Двери — лишнее». Соцсети о новых контейнерных площадках для мусора
Центр развития городской среды Томской области разработал дизайн контейнерных площадок для сбора мусора. Стоимость одной площадки – от 185 тысяч рублей до 328 700. Проекты и сметы уже утверждены мэрией и переданы томскому «Спецавтохозяйству».
Мы решили узнать у томичей, понравилось ли им оформление мест для мусора.
Вот что люди пишут в соцсетях:
Дмитрий Мальцев (ВКонтакте): Закрывать воротами доступ к баку зачем? Кто это придумал? Должен быть легкий и простой доступ к контейнеру, а так будут рядом вываливать особо ленивые личности. Да и в целом на всех вариантах незачем делать ворота - они вообще ни к чему. Ощущение, что тот, кто это разрабатывал, ни разу мусор не выносил.
Тимур Газизов (ВКонтакте): Не соглашусь. Полностью закрытая мусорная площадка решает много проблем. Никакой тебе бомж не будет ковыряться в мусоре, ни собака или птицы, а значит, мусор будет оставаться только в пределах этой самой площадки. Да и на худой конец мусор смогут выкинуть только те, у кого есть доступ к этой площадке, то есть те, кто непосредственно платит за вывоз мусора. Подобная практика используется во многих странах мира.
Ну, а если кто-то будет оставлять рядом мусор, то значит нравится ему жить в грязи, что тут сказать. К тому же, скорее всего, такому человеку ничего не мешало и раньше где попало мусор оставлять
Александр Ризен (ВКонтакте): Ключ прошивается от домофона. И соседние дворы мусор не принесут, и ты его не увидишь. Что за отторжение всего нового?
Ирина Алексеева (ВКонтакте): Двери - лишнее. Быстро сломаются, дай Бог, чтобы в сломанном виде давали пройти. И неудобно пользоваться, когда руки заняты, но еще и дверь надо открывать.
Александр Ризен (ВКонтакте): Вот это сооружение с воротами - мусорная площадка. Попасть туда можно только с ключом от подъезда. Все работает, баки катают, а главное, ни собак, ни бомжей. А тех, кто любит не донести, нужно либо воспитывать, либо ждать, пока сами выведутся естественным путем.
Татьяна Кононова (ВКонтакте): Вопрос еще, какие замки будут - навесные железные? И как детям их открывать? И в мороз как? Согласна, что мусорки с подземными накопителями для нас самые подходящие, если, конечно, мусор вовремя вывозить.
Артем Попов (ВКонтакте): Стоимость одного места для мусора – от 185 тысяч рублей до 328 700. Офигели?
Баки должны быть легко доступными: 1) у нас весной и зимой невозможно будет подойти к ним, если будет одна дверь; 2) если я буду прогуливаться мимо с оберткой от мороженого, мне куда ее деть, если все мусорки вокруг недоступны?
Виталий Романов (ВКонтакте): Идея интересная, но есть вопросы: за чей счет банкетик?
Как открывать эти двери, если просто подходить к месту сбора мусора, особенно в межсезонье, зачастую приходится в спецобуви - грязь по колено. Насколько качественно за этими «строениями» будут следить соответствующие организации, в чьей зоне ответственности находятся объекты? Вопросов много, ответов, как всегда, нет.
Алексей Дериглазов (ВКонтакте): С одной стороны, думается, что этот проект и есть основная причина, по которой САХ решил избавиться от «Чистого мира» и других участников мусорного конфликта. Так пилить проще. С другой стороны, конечно, надо что-то делать с контейнерными площадками... Но для начала неплохо было бы, чтобы они в принципе были. Ведь контейнерная площадка по требованиям СанПиН должна быть огорожена (вроде высотой не менее метра). А у нас даже этого нет в 50 % случаев. А тут... Попробую процитировать мэра: «Полезли туда, куда пока было рано лезть». Давайте решать проблемы последовательно, а не наскоком, блин, ну серьезно!
Татьяна Сидорова (Одноклассники): Паршуто блеснул?! Не прокатит, позорище!
Елена Иванова (Instagram): Для чего там двери? Чтоб руками трогать их и они вечно ветром гонимые бились об стены? Отвратительно придумали. А зимой снег не почистят и к бакам будет не пройти из-за этих дверей.
unn070 (Instagram): Через полгода эксплуатации загажено будет все так, что зайти внутрь можно будет только в костюме химзащиты. В итоге весь мусор будет лежать рядом, а в помещении поселятся бомжи. Проверено на надземных переходах.
evgeniya.rkhmv(Instagram): Откуда такой ценник-то? Если это и утвердят, возьмут поддонов да профлист с тех же помоек и слепят такие домики.
galavyugova(Instagram): Будет классно, если баки сами будут выезжать из этого хранилища, а то водитель не будет каждую крышу поднимать, чтобы баки достать😆 Сколько же выделено денег на мусор, что так и не успокоятся, лучше бы баки почаще освобождали.
Мария Голубенко (Facebook): А как оттуда мусор выгребать? Совершенно не практичная конструкция.
Ирина Комарова (Facebook): Господи!!! В городе простых контейнеров не хватает, а они площадки за 200 тысяч собираются делать. Совсем что ли с ума там посходили??? Весь город уже в помойку превратили... Простите, уже не сдержалась.
Наталия Степанькова (Facebook): Кто и как их мыть будет? Не хочу я в одном помещении с крысами оказаться.
Ирина Овчинникова (Facebook): Деньги девать некуда?
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