Две тысячи томичей отпраздновали День народного единства. Фото

Концерт в честь Дня народного единства прошел на площади Ново-Соборной. Посмотреть выступление собрались больше двух тысяч человек. Это студенты, представители общественных объединений, национально-культурных автономий.

День народного единства в России отмечают 4 ноября. Впервые его начали праздновать в 2005 году. Праздник установили в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Кремль от польских интервентов.





Согласно результатам опроса, проведенного исследовательским центром портала Superjob.ru по запросу «Известий», лишь 16 % опрошенных воспринимают 4 ноября в качестве официального государственного праздника. Для 5 % респондентов День народного единства вообще не праздник. А 3 % принявших участие в опросе прямо заявили, что вместо Дня народного единства будут отмечать ранее упраздненный в России День Великой Октябрьской социалистической революции.





Опрос провели с 22 по 24 октября в 278 населенных пунктах во всех округах страны. В нем приняли участие 1600 представителей экономически активного населения.