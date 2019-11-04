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04 ноября,
2019
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Новости

Две тысячи томичей отпраздновали День народного единства. Фото

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Концерт в честь Дня народного единства прошел на площади Ново-Соборной. Посмотреть выступление собрались больше двух тысяч человек. Это студенты, представители общественных объединений, национально-культурных автономий.

Две тысячи томичей отпраздновали День народного единства. Фото
Фото: пресс-служба обладминистрации

День народного единства в России отмечают 4 ноября. Впервые его начали праздновать в 2005 году. Праздник установили в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Кремль от польских интервентов.

Согласно результатам опроса, проведенного исследовательским центром портала Superjob.ru по запросу «Известий», лишь 16 % опрошенных воспринимают 4 ноября в качестве официального государственного праздника. Для 5 % респондентов День народного единства вообще не праздник. А 3 % принявших участие в опросе прямо заявили, что вместо Дня народного единства будут отмечать ранее упраздненный в России День Великой Октябрьской социалистической революции.


Опрос провели с 22 по 24 октября в 278 населенных пунктах во всех округах страны. В нем приняли участие 1600 представителей экономически активного населения.

Две тысячи томичей отпраздновали День народного единства. Фото
Фото: пресс-служба обладминистрации
Две тысячи томичей отпраздновали День народного единства. Фото
Фото: пресс-служба обладминистрации
Две тысячи томичей отпраздновали День народного единства. Фото
Фото: пресс-служба обладминистрации
Две тысячи томичей отпраздновали День народного единства. Фото
Фото: пресс-служба обладминистрации
Две тысячи томичей отпраздновали День народного единства. Фото
Фото: пресс-служба обладминистрации
Две тысячи томичей отпраздновали День народного единства. Фото
Фото: пресс-служба обладминистрации
Две тысячи томичей отпраздновали День народного единства. Фото
Фото: пресс-служба обладминистрации
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