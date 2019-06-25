«Две недели на костылях»: томичка получила травму, прокатившись на аттракционе в Горсаду

В редакцию ТВ2 обратилась томичка Ольга Козлова. Во время катания на аттракционе «Бамперные машинки» в Городском саду она получила травму. По ее словам, сотрудники Горсада помощи не оказали. Мать троих детей увезли из парка отдыха на скорой.

«12 июня мы всей семьей пошли в Горсад, — рассказывает Ольга Козлова. — Дети захотели покататься на аттракционе. Я села в машину с младшей дочерью, которой четыре года. Пристегнулись, поехали. Все машины ездят по кругу в одном направлении, а одна ехала навстречу. Там за рулем сидела взрослая женщина и ребенок. Они резко увеличили скорость и на полном ходу врубились в нашу машину. В момент столкновения я ударилась о руль коленом. Первая мысль, что оно раскололось, потому коленная чашечка раскрылась и оттуда полилась кровь. Я зажала рукой, чтобы ребенка не пугать. Крови было очень много, муж попросил у оператора аттракциона аптечку, но тот — взрослый мужчина — сказал, что у них ничего нет. Муж попросил позвать администратора, но оператор сказал, что сегодня праздник, очень много гостей и всем некогда. Мы попросили его хотя бы вызвать скорую, потому что свои телефоны оставили в машине. Пока оператор звонил, муж снял с себя рубашку и перемотал ею колено, чтоб хоть как-то кровь остановить».

В ожидании скорой Ольга просидела в машине аттракциона полчаса. Оператор предложил ей освободить машину и не задерживать очередь, так как люди ругались, что им приходится ждать. Женщина, которая «въехала», не извинилась, а ушла есть мороженое с ребенком.





«В третьей горбольнице, куда меня увезла скорая, мне зашили колено, поставили прививку от столбняка, — говорит Ольга. — Диагноз: «Ушибленная рана правого коленного сустава». Вторую неделю хожу в бандаже с костылями».





Редакция ТВ2 обратилась за комментарием в администрацию Городского сада, но в течение нескольких дней его так и не дали.





Добавим, что в прошлом году Горсад проверяли активисты ОНФ и сотрудники аппарата детского омбудсмена. Они обнаружили ряд нарушений.





«Один оператор обслуживает несколько аттракционов, — комментировал итоги рейда член штаба регионального ОНФ Константин Юденко. — Как он может отвечать за безопасность детей? Отсутствуют ростомеры. Другой момент: попросили показать аптечки, нам никто не смог их показать сразу. Повели куда-то далеко, выяснилось, что первые лекарства просрочены. Не показали сертификаты на аттракцион, этот документ должен быть в наличии в обязательном порядке. Мы, конечно, не имеем права давать правовую оценку, но на наш взгляд, проблемы в Горсаду есть».





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