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11 февраля,
2019
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Двадцать человек претендуют на пост ректора ТПУ

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Около двадцати кандидатов претендуют на пост ректора ТПУ. Петр Чубик, занимавший этот пост с 2008 года, в декабре прошлого года не стал выставлять свою кандидатуру на новый срок.

Двадцать человек претендуют на пост ректора ТПУ

«Основного кандидата выберет Наблюдательный совет. Это должно произойти во второй половине февраля, — рассказала замгубернатора Людмила Огородова. — Претендентов отсматривали – их было около 20: томские, иногородние, даже зарубежные, которые учились в Томске и уехали за границу».


В соответствии с требованиями, ректор должен иметь высшее профессиональное образование, ученую степень, звание, не менее пяти лет научного или научно-педагогического стажа, опыт работы в руководящей должности. Список кандидатов на должность ректора должен быть в последствии согласован с губернатором Томской области и Министерством образования.


Согласно уставу вуза, все претенденты на пост ректора до 1 марта 2019 года должны подать документы в Министерство образования и науки. В списке документов есть и рекомендация Наблюдательного совета. Минобрнауки рассмотрит поступившие заявки, а позже назначит нового ректора.


Петр Чубик занимал пост ректора с 2008 года. В 2013 году был избран на эту должность второй раз. 


В 2017 году под руководством Петра Чубика в ТПУ прошла обширная реформа — вместо институтов в Томском политехническом университете появились школы, вместо кафедр будут отделения, бакалавриат разделится на два уровня, магистратура на два типа. 


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