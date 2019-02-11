Двадцать человек претендуют на пост ректора ТПУ

Около двадцати кандидатов претендуют на пост ректора ТПУ. Петр Чубик, занимавший этот пост с 2008 года, в декабре прошлого года не стал выставлять свою кандидатуру на новый срок.

«Основного кандидата выберет Наблюдательный совет. Это должно произойти во второй половине февраля, — рассказала замгубернатора Людмила Огородова. — Претендентов отсматривали – их было около 20: томские, иногородние, даже зарубежные, которые учились в Томске и уехали за границу».





В соответствии с требованиями, ректор должен иметь высшее профессиональное образование, ученую степень, звание, не менее пяти лет научного или научно-педагогического стажа, опыт работы в руководящей должности. Список кандидатов на должность ректора должен быть в последствии согласован с губернатором Томской области и Министерством образования.







Согласно уставу вуза, все претенденты на пост ректора до 1 марта 2019 года должны подать документы в Министерство образования и науки. В списке документов есть и рекомендация Наблюдательного совета. Минобрнауки рассмотрит поступившие заявки, а позже назначит нового ректора.





Петр Чубик занимал пост ректора с 2008 года. В 2013 году был избран на эту должность второй раз.





В 2017 году под руководством Петра Чубика в ТПУ прошла обширная реформа — вместо институтов в Томском политехническом университете появились школы, вместо кафедр будут отделения, бакалавриат разделится на два уровня, магистратура на два типа.





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