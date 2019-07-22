Два сибирских города вошли в список самых дорогих городов мира

Новосибирск и Красноярск вошли в список самых дорогих городов мира, пишет «Тайга.Инфо» со ссылкой на данные Numbeo.

Самыми дорогими в мире стали три города Швейцарии — Базель, Цюрих и Лозанна. Дешевле всего жить в Пакистане — города Равалпинди, Карачи и Исламабаде.





В список вошли 16 российских городов. Позицию первого места уже долгое время удерживает Москва (221 место в общем рейтинге), следом за столицей — Санкт-Петербург (255 место), на третьем месте Нижний Новгород (269 место), Екатеринбург — четвертый (278 место), а Красноярск — пятый с 281 местом в мировом рейтинге. Новосибирск занял девятое место среди городов России по дороговизне жизни и 294-е в мире.





При составлении рейтинга учитывались цены на продукты в магазинах и ресторанах, недвижимость, общественный транспорт, аренду жилья. Кроме того, в расчет принималась покупательная способность населения. В качестве эталона взят Нью-Йорк — все показатели сравниваются с ним. К примеру, оказалось, что суммарный индекс стоимости жизни в Новосибирске составляет 36 % от нью-йоркского показателя.





В Numbeo подсчитали, что поесть в новосибирском заведении сети McDonald’s можно за 250 рублей, литр молока купить в среднем за 57 рублей, килограмм яблок — 111 рублей, литр бензина — 43 рубля. Месяц пользования интернетом обходится в среднем в 557 рублей, билет в кино — 300 рублей, месячная аренда квартиры за пределами центра — 15,5 тыс. рублей.





По данным сайта, стоимость жизни одного человека в месяц в Красноярске составляет 30 тысяч рублей без арендной платы, а ежемесячные расходы на семью из четырех человек – свыше 100 тысяч рублей. При этом стоимость жизни в Красноярске на 18,98 % ниже, чем в Москве.





Рейтинг Numbeo резко критикуется экспертами, так как в его основе лежит не статистика, а пользовательская информация, которая постоянно пополняется и меняется. Так, Новосибирск в мировом рейтинге оказался на 294-м месте на основе 1733 сообщений от 161 пользователя интернета.