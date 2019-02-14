Два новых детских сада введут в эксплуатацию в томском микрорайоне Радонежский

В 2019 году в микрорайоне Радонежский в Томске будет открыто два муниципальных детских сада с ясельными группами на 145 и 210 мест, сообщает пресс-служба обладминистрации.
Один из них — по адресу ул. Береговая, 10. Новое здание детского сада построено по типовому проекту на средства ТДСК, в декабре прошлого года приобретено в собственность администрацией города Томска на средства трех бюджетов: федерального, областного и местного. Здание передано в оперативное управление детскому саду № 73 города Томска. Открытие третьего корпуса детсада № 73 планируется в апреле 2019 года. Здание рассчитано на 145 мест и шесть групп (две ясельные и четыре дошкольные).
В настоящее время ведется дооснащение детского сада оборудованием для проведения процедуры лицензирования, формируются списки детей, после утверждения комиссией будет производиться набор. Детский сад укомплектован педагогическим составом на 99%.
Здание второго сада, которое будет приобретено в 2019 году, находится по адресу ул. Береговая, 15 и рассчитано на 210 мест. Сад также будет передан в оперативное управление одному из муниципальных дошкольных образовательных учреждений города Томска. Набор детей в этот садик планируется начать в 2020 году.
Ранее говорилось, что в 2015 году Томская область завершила трехлетнюю программу развития дошкольного образования, построив 35 новых детсадов. Тогда региональные власти объявили, что ликвидировали очередь среди детей от 3 до 7 лет.
В рамках нацпроекта «Демография» Томская область в течение трех лет получит 1,6 миллиарда рублей на строительство яслей. На эти деньги в ближайшие три года в городе планируется построить порядка восьми дошкольных учреждений.
Власти Томска определили 20 участков под строительство детсадов. Это будут территории не только в новых микрорайонах, но и в центре города. Финансирование для строительства дошкольных учреждений до сих пор не определено.
Актуальной очереди на место в детском саду для детей в возрасте от трех до семи лет нет, отложенный спрос составляет 3140 детей. Актуальная очередь детей до трех лет составляет 1607 человек, отложенный спрос — 16 882. При этом наибольшую потребность в детских садах испытывают семьи в центральной части Томска.