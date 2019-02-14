Два новых детских сада введут в эксплуатацию в томском микрорайоне Радонежский

В 2019 году в микрорайоне Радонежский в Томске будет открыто два муниципальных детских сада с ясельными группами на 145 и 210 мест, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Один из них — по адресу ул. Береговая, 10. Новое здание детского сада построено по типовому проекту на средства ТДСК, в декабре прошлого года приобретено в собственность администрацией города Томска на средства трех бюджетов: федерального, областного и местного. Здание передано в оперативное управление детскому саду № 73 города Томска. Открытие третьего корпуса детсада № 73 планируется в апреле 2019 года. Здание рассчитано на 145 мест и шесть групп (две ясельные и четыре дошкольные).





В настоящее время ведется дооснащение детского сада оборудованием для проведения процедуры лицензирования, формируются списки детей, после утверждения комиссией будет производиться набор. Детский сад укомплектован педагогическим составом на 99%.





Здание второго сада, которое будет приобретено в 2019 году, находится по адресу ул. Береговая, 15 и рассчитано на 210 мест. Сад также будет передан в оперативное управление одному из муниципальных дошкольных образовательных учреждений города Томска. Набор детей в этот садик планируется начать в 2020 году.