Добрые новости
02 февраля,
2019
1
фото
Новости

Два мусорных полигона запустят в Томской области в 2019 году

ТВ2
ТВ2
20 часов назад

Два мусорных полигона планируют запустить в Томской области в 2019 году, сообщает пресс-служба обладминистрации. Еще для трех полигонов в течение года разработают проектно-сметную документацию. 

Два мусорных полигона запустят в Томской области в 2019 году

Один из полигонов запустят рядом с Асино, другой вблизи поселка Самусь. Еще для трёх полигонов вблизи сел Чажемто, Александровское и Зырянское власти в течение года планируют разработать проектно-сметную документацию.


По мнению обладминистрации, благодаря созданию новых полигонов для твердых коммунальных отходов (ТКО) получится уменьшить затраты на транспортировку мусора и плату за вывоз отходов. 


В рамках перехода на новую систему обращения с ТКО на 21 уже существующем полигоне введут весовой контроль. Сейчас весы стоят на трех полигонах, на оставшихся 18 учет мусора ведут в кубометрах.


С 2019 года в России начала работать новая система обращения с отходами. До 1 января услуга вывоза мусора являлась жилищной и была частью платежей населения за ЖКУ. С 1 января услуга стала коммунальной, а тариф регионального оператора в сфере обращения с ТКО стал регулируемым. Теперь он включает стоимость по всему процессу обращения с ТКО — стоимость вывоза, захоронения, переработки, сортировки и обезвреживания мусора. Рассказываем, сколько теперь будут платить жители региона за вывоз и захоронение мусора.  

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.