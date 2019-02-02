Два мусорных полигона запустят в Томской области в 2019 году

Два мусорных полигона планируют запустить в Томской области в 2019 году, сообщает пресс-служба обладминистрации. Еще для трех полигонов в течение года разработают проектно-сметную документацию.

Один из полигонов запустят рядом с Асино, другой вблизи поселка Самусь. Еще для трёх полигонов вблизи сел Чажемто, Александровское и Зырянское власти в течение года планируют разработать проектно-сметную документацию.





По мнению обладминистрации, благодаря созданию новых полигонов для твердых коммунальных отходов (ТКО) получится уменьшить затраты на транспортировку мусора и плату за вывоз отходов.





В рамках перехода на новую систему обращения с ТКО на 21 уже существующем полигоне введут весовой контроль. Сейчас весы стоят на трех полигонах, на оставшихся 18 учет мусора ведут в кубометрах.





С 2019 года в России начала работать новая система обращения с отходами. До 1 января услуга вывоза мусора являлась жилищной и была частью платежей населения за ЖКУ. С 1 января услуга стала коммунальной, а тариф регионального оператора в сфере обращения с ТКО стал регулируемым. Теперь он включает стоимость по всему процессу обращения с ТКО — стоимость вывоза, захоронения, переработки, сортировки и обезвреживания мусора. Рассказываем, сколько теперь будут платить жители региона за вывоз и захоронение мусора.