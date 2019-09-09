Два кандидата от «Единой России» станут новыми депутатами облдумы

8 сентября состоялись довыборы в Законодательную Думу Томской области по двум округам. Дополнительные выборы проводятся в связи со смертью Василия Семкина и избранием Александра Терещенко на пост главы Томского района.

В Ленинском одномандатном округе было шесть кандидатов в депутаты. На данный момент лидирует главврач роддома им. Н. А. Семашко Олег Правдин. За него отдали 1139 голосов. На втором месте председатель ТОС «Сосновый Бор», член КПРФ Александр Губарь, который набрал 616 голосов.





По Томскому одномандатному округу было четыре кандидата. Лидером является глава Томскавтодора Юрий Дроздов с 2784 голосами. Представитель ЛДПР Игорь Нужный набрал 2040, коммунист Александр Емельянов — 1698 голосов.





По данным на 18:00 явка на выборах депутатов облдумы составила всего 9,77 %.





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