Два дома, один из которых жилой, загорелись накануне в Малиновке

Одноэтажный бревенчатый дом загорелся вечером 4 июля в Малиновке Томского района. Огонь перешел на соседний жилой дом, сообщает пресс-служба регионального МЧС.





Информация о возгорании поступила 4 июля в 16:32. Первое подразделение прибыло на месте спустя девять минут.





«На момент прибытия первого подразделения одноэтажный дом, надворные постройки и баня были полностью охвачены огнем, загорелся двухэтажный жилой дом, огонь ушел под крышу. В результате сгорели крыши и потолочные перекрытия домов, надворных построек, бань, обгорели стены внутри и снаружи», — говорится в сообщении.





В ходе тушения пожарные вынесли из дома десять газовых баллонов.





Площадь пожара составила 124 квадратных метра. Огонь ликвидировали в 17:41. В тушении участвовали 24 человека и шесть единиц техники.





Причина устанавливается.