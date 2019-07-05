Добрые новости
05 июля,
2019
11
фото
Новости

Два дома, один из которых жилой, загорелись накануне в Малиновке

ТВ2
ТВ2
21 минута назад

Одноэтажный бревенчатый дом загорелся вечером 4 июля в Малиновке Томского района. Огонь перешел на соседний жилой дом, сообщает пресс-служба регионального МЧС. 


Информация о возгорании поступила 4 июля в 16:32. Первое подразделение прибыло на месте спустя девять минут.


«На момент прибытия первого подразделения одноэтажный дом, надворные постройки и баня были полностью охвачены огнем, загорелся двухэтажный жилой дом, огонь ушел под крышу. В результате сгорели крыши и потолочные перекрытия домов, надворных построек, бань, обгорели стены внутри и снаружи», — говорится в сообщении.


В ходе тушения пожарные вынесли из дома десять газовых баллонов.


Площадь пожара составила 124 квадратных метра. Огонь ликвидировали в 17:41. В тушении участвовали 24 человека и шесть единиц техники.


Причина устанавливается. 

Два дома, один из которых жилой, загорелись накануне в Малиновке
Два дома, один из которых жилой, загорелись накануне в Малиновке
Два дома, один из которых жилой, загорелись накануне в Малиновке
Два дома, один из которых жилой, загорелись накануне в Малиновке
Два дома, один из которых жилой, загорелись накануне в Малиновке
Два дома, один из которых жилой, загорелись накануне в Малиновке
Два дома, один из которых жилой, загорелись накануне в Малиновке
Два дома, один из которых жилой, загорелись накануне в Малиновке
Два дома, один из которых жилой, загорелись накануне в Малиновке
Два дома, один из которых жилой, загорелись накануне в Малиновке
Два дома, один из которых жилой, загорелись накануне в Малиновке
Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.