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Два десятка коров спасли при пожаре в Томской области
3 часа назад
Накануне в селе Бакчар Томской области произошел пожар во дворе частного дома. Пожарные спасли 21 корову. Об этом сообщили в ГУ МЧС региона.
В селе Бакчар сгорели две бревенчатых стайки и навес. Пожарные эвакуировали пять газовых баллонов и 21 голову крупного рогатого скота, 12 голов погибли», — рассказал сотрудник МЧС.
Сообщение о пожаре поступило в МЧС утром 20 июля. Пожарные ликвидировали возгорание в течение часа. Площадь пожара составила 180 квадратных метров. В тушении частных построек приняли участие восемь человек и четыре единицы техники.
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