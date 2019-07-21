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21 июля,
2019
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Два десятка коров спасли при пожаре в Томской области

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Накануне в селе Бакчар Томской области произошел пожар во дворе частного дома. Пожарные спасли 21 корову. Об этом сообщили в ГУ МЧС региона.

Два десятка коров спасли при пожаре в Томской области
Фото: tomsk.bezformata.com

В селе  Бакчар сгорели две бревенчатых стайки и навес. Пожарные эвакуировали пять газовых баллонов и 21 голову крупного рогатого скота, 12 голов погибли», — рассказал сотрудник МЧС.

Сообщение о пожаре поступило в МЧС утром 20 июля. Пожарные ликвидировали возгорание в течение часа. Площадь пожара составила 180 квадратных метров. В тушении частных построек приняли участие восемь человек и четыре единицы техники.

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