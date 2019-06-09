ДТП в Томском районе, пешеход погиб на месте

Как сообщили в УМВД по Томской области, ДТП произошло в воскресенье, 9 июня, около 12:50 в селе Итатка Томского района на улице Гагарина. Мужчина на "ВАЗ-2106" сбил двух пешеходов.





«По предварительным данным, автомобиль "ВАЗ-2106" выехал на обочину, где совершил наезд на двух пешеходов. Затем транспортное средство съехало в кювет», — говорится в сообщении.





В результате происшествия один из пешеходов — 19-летний молодой человек погиб на месте. Мужчина-водитель скончался по дороге в медицинское учреждение. Второй пешеход госпитализирован в медицинское учреждение города Томска.





Очевидцев данного происшествия просят обращаться в ГИБДД по телефонам 66-44-22 и 66-44-24. Обстоятельства произошедшего выясняются.



