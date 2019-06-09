Добрые новости
09 июня,
2019
2
фото
Новости

ДТП в Томском районе, пешеход погиб на месте

ТВ2
ТВ2
27 минут назад

Как сообщили в УМВД по Томской области, ДТП произошло в воскресенье, 9 июня, около 12:50 в селе Итатка Томского района на улице Гагарина. Мужчина на "ВАЗ-2106" сбил двух пешеходов. 


«По предварительным данным, автомобиль "ВАЗ-2106" выехал на обочину, где совершил наезд на двух пешеходов. Затем транспортное средство съехало в кювет», — говорится в сообщении.


В результате происшествия один из пешеходов — 19-летний молодой человек погиб на месте. Мужчина-водитель скончался по дороге в медицинское учреждение. Второй пешеход госпитализирован в медицинское учреждение города Томска.


Очевидцев данного происшествия просят обращаться в ГИБДД по телефонам 66-44-22 и 66-44-24. Обстоятельства произошедшего выясняются.

ДТП в Томском районе, пешеход погиб на месте
Фото: УМВД по Томской области
ДТП в Томском районе, пешеход погиб на месте
Фото: УМВД по Томской области
Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.