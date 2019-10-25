Добрые новости
25 октября,
2019
3
фото
Новости

ДТП в Томске: водитель скончался за рулем и врезался в маршрутку

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

В переулке 1905 года автомобиль Mitsubishi Outlander столкнулся с маршрутным автобусом. Врачи зафиксировали смерть водителя иномарки, сообщили в пресс-службе УМВД России по Томской области.

ДТП в Томске: водитель скончался за рулем и врезался в маршрутку
Фото: пресс-служба УМВД по Томской области

ДТП произошло в 09.50 по переулку 1905 года у дома № 15. Столкнулись автомобиль Mitsubishi Outlander и маршрутный автобус.


«При осмотре врачами скорой медицинской помощи была констатирована смерть 69-летнего мужчины-водителя автомобиля Mitsubishi Outlander», — говорится в сообщении.


В момент происшествия в салоне автобуса находилось 23 человека. На данный момент за медицинской помощью никто не обращался.


На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.

ДТП в Томске: водитель скончался за рулем и врезался в маршрутку
Фото: пресс-служба УМВД по Томской области
ДТП в Томске: водитель скончался за рулем и врезался в маршрутку
Фото: пресс-служба УМВД по Томской области
Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.