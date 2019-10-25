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ДТП в Томске: водитель скончался за рулем и врезался в маршрутку
3 часа назад
В переулке 1905 года автомобиль Mitsubishi Outlander столкнулся с маршрутным автобусом. Врачи зафиксировали смерть водителя иномарки, сообщили в пресс-службе УМВД России по Томской области.
ДТП произошло в 09.50 по переулку 1905 года у дома № 15. Столкнулись автомобиль Mitsubishi Outlander и маршрутный автобус.
«При осмотре врачами скорой медицинской помощи была констатирована смерть 69-летнего мужчины-водителя автомобиля Mitsubishi Outlander», — говорится в сообщении.
В момент происшествия в салоне автобуса находилось 23 человека. На данный момент за медицинской помощью никто не обращался.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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