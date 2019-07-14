ДТП в Стрежевом: мотоциклист погиб на месте

Автомобиль Hyundai Avante и мотоцикл Suzuki столкнулись накануне вечером в городе Стрежевой Томской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

ДТП произошло в пятницу, 12 июля, в 23.00 на перекрестке улиц Бурвиков и Ермакова в Стрежевом. Погибли водитель мотоцикла и его пассажирка.





«По предварительной информации, при повороте налево 37-летняя женщина-водитель автомобиля Hyundai Avante не предоставила преимущества в движении встречному мотоциклу Suzuki SV650S. В результате столкновения 28-летний водитель мотоцикла погиб на месте происшествия. 22-летняя девушка-пассажир мотоцикла скончалась в больнице», – говорится в пресс-релизе.