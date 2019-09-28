«ДТП случаются и с автомобилями»: байкеры о решении мэрии запретить им проезд по Ленина

Власти запретили движение мотоциклов по проспекту Ленина в Томске на участке от магазина «Тысяча мелочей» до Лагерного сада. Байкеры Томска не согласны с этим решением и подчеркивают, что они такие же полноправные участники дорожного движения, как и автомобилисты.

Городская комиссия по безопасности дорожного движения решила частично запретить движение мотоциклам по центру Томска накануне. Поводом стало ДТП, в котором погиб водитель мотоцикла. По предварительной информации, он выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора. В мэрии отметили, что в перспективе движение мотоциклов может быть запрещено на всем протяжении центрального проспекта.



По словам представителя томского мотосообщества Надежды Боцман, байкеры города долгое время добивались того, чтобы им разрешили хотя бы днем ездить по проспекту Ленина, поэтому решение о частичном запрете проезда стало для них неожиданным.





«Среди мотолюбителей есть люди, которые нарушают правила дорожного движения, летают по городу. Но это их выбор — разбиться на дороге. Единственное, что участники дорожного движения не должны от этих действий страдать. А сейчас страдают те, кто следует правилам, не гоняет, а ездит, соблюдая скоростной режим. Почему ущемляются права и добросовестных водителей? Это у меня вызывает вопрос, — прокомментировала Надежда Боцман инициативу мэрии ТВ2. — А вообще, давайте рассуждать. Если на Клюева или Кирова разобьется мотоциклист, то и туда знаки, наверное, надо повесить. Или еще куда-нибудь, чтобы мы вообще не ездили по городу».





Надежда Боцман подчеркнула, что мотоциклисты такие же участники дорожного движения.





«ДТП случаются и с автомобилями. Решение о запрете нам абсолютно не понятно», — резюмировала она.





Сейчас томские мотоциклисты планируют встретится с представителями мэрии для обсуждения данного запрета.









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