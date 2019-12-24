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24 декабря,
2019
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ДТП с пятью автомобилями произошло на КПП Северска

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Пять автомобилей столкнулись на центральном контрольно-пропускном пункте ЗАТО Северск, сообщили в пресс-службе УМВД России по Томской области.

ДТП с пятью автомобилями произошло на КПП Северска
Фото: Регион 70, сообщество ВКонтакте

ДТП произошло сегодня в 12.15. По предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen совершил наезд на впереди стоящие транспортные средства. В результате дорожного происшествия повреждения получили пять автомобилей.


Обстоятельства выясняются, на месте работают сотрудники ГИБДД.


Добавим, в марте 2018 года КамАЗ с прицепом наехал на ограждение центрального пропускного пункта ЗАТО Северск. Грузовик пробил первые ворота КПП, после чего врезался в разделительное ограждение.

ДТП с пятью автомобилями произошло на КПП Северска
Фото: Регион 70, сообщество ВКонтакте
ДТП с пятью автомобилями произошло на КПП Северска
Фото: пресс-служба УМВД по Томской области
ДТП с пятью автомобилями произошло на КПП Северска
Фото: пресс-служба УМВД по Томской области
ДТП с пятью автомобилями произошло на КПП Северска
Фото: пресс-служба УМВД по Томской области
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