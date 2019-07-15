ДТП произошло у Северска: водитель погиб на месте, младенец скончался в «скорой»

Водитель без прав не справился с управлением и съехал в кювет. Мужчина погиб на месте, а находившийся в машине шестимесячный ребенок скончался в карете скорой помощи, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

ДТП произошло 14 июля около 22:05 на автодороге № 50 со стороны деревни Чернильщиково в сторону Северска.





За рулем ВАЗ 2106 находился 34-летний водитель. У него не было прав, и ранее он неоднократно привлекался к ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения.





«Мужчина не справился с управлением и совершил наезд на дорожное ограждение (металлические столбы), расположенное с левой стороны по ходу движения автомобиля, после чего съехал в кювет», — говорится в сообщении.





Водитель погиб на месте. В салоне находился шестимесячный ребенок, который от полученных травм скончался в автомобиле скорой медицинской помощи.