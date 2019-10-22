ДТП произошло на трассе Томск — Аэропорт: один человек погиб, трое в больнице

Один человек погиб и трое получили травмы в результате столкновения двух встречных автомобилей на первом километре автодороги Томск – Аэропорт, сообщили в пресс-службе УМВД России по Томской области.





ДТП произошло 22 октября в 6.56 минут на первом километре автодороги Томск – Аэропорт. Столкнулись два автомобиля Hyundai Solaris и Ford Fiesta.





В результате водитель автомобиля Hyundai скончался на месте происшествия, водитель и два пассажира автомобиля Ford доставлены в больницу.





На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства происшествия выясняются.