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22 октября,
2019
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Новости

ДТП произошло на трассе Томск — Аэропорт: один человек погиб, трое в больнице

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Один человек погиб и трое получили травмы в результате столкновения двух встречных автомобилей на первом километре автодороги Томск – Аэропорт, сообщили в пресс-службе УМВД России по Томской области.


ДТП произошло 22 октября в 6.56 минут на первом километре автодороги Томск – Аэропорт. Столкнулись два автомобиля Hyundai Solaris и Ford Fiesta.


В результате водитель автомобиля Hyundai скончался на месте происшествия, водитель и два пассажира автомобиля Ford доставлены в больницу.


На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства происшествия выясняются.

ДТП произошло на трассе Томск — Аэропорт: один человек погиб, трое в больнице
ДТП произошло на трассе Томск — Аэропорт: один человек погиб, трое в больнице
ДТП произошло на трассе Томск — Аэропорт: один человек погиб, трое в больнице
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