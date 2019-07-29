ДТП произошло на центральной улице Томска. Есть пострадавшие

Серьезная авария произошла на проспекте Ленина, 85а. В результате ДТП столкнулись пять автомобилей: Mitsubishi Galant, Kia Rio, ВАЗ, Волга и троллейбус. Об этом сообщает УМВД по региону.





«В результате происшествия пассажир автомобиля Волга и водитель автомобиля ВАЗ доставлены в медицинское учреждение», – из сообщения УМВД.





Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. На месте работают сотрудники ГИБДД.





По информации сервиса Яндекс.пробки, движение затруднено на проспекте Ленина от остановки «Университет» до «Главпочтамта».





Очевидцы и свидетели данного происшествия могут обратиться в дежурную часть УГИБДД УМВД России по Томской области по номеру 8 (3822) 664-422.