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ДТП произошло на центральной улице Томска. Есть пострадавшие
4 часа назад
Серьезная авария произошла на проспекте Ленина, 85а. В результате ДТП столкнулись пять автомобилей: Mitsubishi Galant, Kia Rio, ВАЗ, Волга и троллейбус. Об этом сообщает УМВД по региону.
«В результате происшествия пассажир автомобиля Волга и водитель автомобиля ВАЗ доставлены в медицинское учреждение», – из сообщения УМВД.
Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. На месте работают сотрудники ГИБДД.
По информации сервиса Яндекс.пробки, движение затруднено на проспекте Ленина от остановки «Университет» до «Главпочтамта».
Очевидцы и свидетели данного происшествия могут обратиться в дежурную часть УГИБДД УМВД России по Томской области по номеру 8 (3822) 664-422.
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