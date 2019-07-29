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29 июля,
2019
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Новости

ДТП произошло на центральной улице Томска. Есть пострадавшие

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Серьезная авария произошла на проспекте Ленина, 85а. В результате ДТП столкнулись пять автомобилей: Mitsubishi Galant, Kia Rio, ВАЗ, Волга и троллейбус. Об этом сообщает УМВД по региону. 


«В результате происшествия пассажир автомобиля Волга и водитель автомобиля ВАЗ доставлены в медицинское учреждение», – из сообщения УМВД.


Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.  На месте работают сотрудники ГИБДД.


По информации сервиса Яндекс.пробки, движение затруднено на проспекте Ленина от остановки «Университет» до «Главпочтамта». 


Очевидцы и свидетели данного происшествия могут обратиться в дежурную часть УГИБДД УМВД России по Томской области по номеру 8 (3822) 664-422.

ДТП произошло на центральной улице Томска. Есть пострадавшие
Фото: УМВД
ДТП произошло на центральной улице Томска. Есть пострадавшие
ДТП произошло на центральной улице Томска. Есть пострадавшие
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