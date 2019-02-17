Добрые новости
17 февраля,
2019
2
фото
Новости

ДТП на томской трассе: один человек погиб, двое в больнице

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Вчера вечером на 16-м километре автомобильной дороги Камаевка-Асино-Первомайское произошла авария, сообщает пресс-служба УМВД России по Томской области. Столкнулись два легковых автомобиля.


«По предварительным данным, водитель автомобиля Лада-приора двигался со стороны города Асино в сторону города Томска и совершил столкновение с автомобилем Тойота-авенсис, который двигался во встречном направлении, в сторону города Асино», — уточняют в УМВД. Также сообщается, что водитель автомобиля Лада-приора погиб на месте ДТП, а водитель и пассажир Тойоты были госпитализированы с травмами.


Обстоятельства происшествия выясняются. Свидетелей ДТП просят обратиться в дежурную часть УГИБДД УМВД России по Томской области по телефону 8 (3822) 66-44-22 либо в дежурную часть МО МВД России Асиновского района по телефону 8 (3824) 212-60.

УМВД РФ по Томской области
УМВД РФ по Томской области
УМВД РФ по Томской области
УМВД РФ по Томской области
Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.