ДТП на томской трассе: один человек погиб, двое в больнице

Вчера вечером на 16-м километре автомобильной дороги Камаевка-Асино-Первомайское произошла авария, сообщает пресс-служба УМВД России по Томской области. Столкнулись два легковых автомобиля.





«По предварительным данным, водитель автомобиля Лада-приора двигался со стороны города Асино в сторону города Томска и совершил столкновение с автомобилем Тойота-авенсис, который двигался во встречном направлении, в сторону города Асино», — уточняют в УМВД. Также сообщается, что водитель автомобиля Лада-приора погиб на месте ДТП, а водитель и пассажир Тойоты были госпитализированы с травмами.





Обстоятельства происшествия выясняются. Свидетелей ДТП просят обратиться в дежурную часть УГИБДД УМВД России по Томской области по телефону 8 (3822) 66-44-22 либо в дежурную часть МО МВД России Асиновского района по телефону 8 (3824) 212-60.

