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16 ноября,
2019
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Новости

«ДТП года»: иномарка перевернулась на Балтийской в Томске

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Водитель Nissan не справился с управлением, перевернулся и застрял между двумя барьерными ограждениями. Авария произошла сегодня около 14 часов на улице Балтийская. Об этом сообщает УМВД по региону. 

«ДТП года»: иномарка перевернулась на Балтийской в Томске
Фото: УМВД по региону

Возле дома 24 по улице Балтийская, по предварительным данным, 47-летний мужчина-водитель автомобиля Nissan не справился с управлением, в результате чего автомобиль совершил наезд на дорожное ограждение. В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал, — отметили в ведомстве. 

Очевидцы в социальных сетях пишут, что это «ДТП года». 


Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

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