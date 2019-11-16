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«ДТП года»: иномарка перевернулась на Балтийской в Томске
5 часов назад
Водитель Nissan не справился с управлением, перевернулся и застрял между двумя барьерными ограждениями. Авария произошла сегодня около 14 часов на улице Балтийская. Об этом сообщает УМВД по региону.
Возле дома 24 по улице Балтийская, по предварительным данным, 47-летний мужчина-водитель автомобиля Nissan не справился с управлением, в результате чего автомобиль совершил наезд на дорожное ограждение. В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал, — отметили в ведомстве.
Очевидцы в социальных сетях пишут, что это «ДТП года».
Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
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