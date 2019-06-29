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Сотрудники ДПС с мигалками и сиренами помогли томичке добраться до роддома
7 часов назад
Сотрудники ДПС в Томске помогли беременной женщине с предродовыми схватками быстро добраться до роддома, сообщает региональное УМВД.
В районе перекрестка на улице Елизаровых — Кирова к лейтенантам полиции Александру Шорецу и Денису Старцеву обратился водитель автомобиля и рассказал, что у его жены начались сильные схватки, и попросил сотрудников помочь добраться до роддома.
«Сотрудники полиции, оценив ситуацию, приняли решение сопроводить роженицу на патрульном автомобиле. Включив проблесковые маячки и специальные звуковые сигналы, полицейские оперативно доставили беременную женщину в лечебное учреждение», — говорится в сообщении.
Через несколько часов женщина родила дочь. Отец ребенка поблагодарил полицейских за оказанную помощь.
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