«Доживет не каждый»: пикет с критикой пенсионной реформы прошел в Томске

В День пожилого человека томские комсомольцы в переулке 1905 года провели пикет с критикой пенсионной реформы. По словам организатора Вячеслава Третьякова, целью пикета было защитить социально-экономические права молодежи, поэтому участники акции в первую очередь обращались к этой категории населения.

«Мы, молодежь, крайне возмущены сегодняшним положением дел в России во многих сферах жизни общества, в частности, в сфере "социалки", — прокомментировал Вячеслав Третьяков ТВ2. — Абсурд, когда человек всю жизнь работает и учится, но даже не доживает до своего заслуженного отдыха. Нонсенс, когда человек все-таки доживает до пенсии, но получает копейки, хотя всю жизнь исправно платил отчисления. Люди выживают вокруг, но одновременно все будто надели розовые очки и не замечают, что не одиноки в своих бедах. Целью этого пикета было сбросить эти розовые очки, особенно у будущего нашей страны, молодежи».

Закон о пенсионной реформе, который увеличивал возраст выхода на пенсию для мужчин с 60 до 65 лет, для женщин — с 55 до 60 лет, был принят осенью прошлого года.





Принятие закона сопровождалось многочисленными митингами. Против принятия закона выступали общественные организации, профсоюзы, ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия», а также «Яблоко», «Либертарианская партия», партия Алексея Навального. Они отмечали, что поправки о повышении пенсионного возраста противоречат Конституции, и подчеркивали, что ранее Владимир Путин неоднократно высказывался о том, что пенсионный возраст меняться не будет.



В полную силу закон заработает в 2028 году. То есть мужчины 1963 года рождения и женщины 1968 года рождения будут первыми, кто уйдет на пенсию по новым правилам. К этому времени они должны накопить минимум 15 лет трудового стажа и 30 пенсионных баллов, иначе им откажут в начислении страховой пенсии по старости.