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Дожди и грозы ожидаются в Томске и области в выходные
1 день назад
Штормовое предупреждение в связи с вероятным ухудшением погоды объявлено на 3 и 4 августа.
По данным Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 3 и 4 августа местами по области и городу Томску ожидаются дожди, грозы, при грозах сильные дожди, возможен град, порывы ветра 18-23 м/с.
В связи с получением данного прогноза Главное управление МЧС России по Томской области предупреждает о возможном возникновении чрезвычайных происшествий, обусловленных авариями на объектах ТЭК, нарушениями в работе транспорта.
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