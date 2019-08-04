Дожди и грозы ожидаются в Томске и области в выходные

Штормовое предупреждение в связи с вероятным ухудшением погоды объявлено на 3 и 4 августа.





По данным Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 3 и 4 августа местами по области и городу Томску ожидаются дожди, грозы, при грозах сильные дожди, возможен град, порывы ветра 18-23 м/с.





В связи с получением данного прогноза Главное управление МЧС России по Томской области предупреждает о возможном возникновении чрезвычайных происшествий, обусловленных авариями на объектах ТЭК, нарушениями в работе транспорта.