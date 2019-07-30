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Дожди, грозы и ветер до 23 м/с прогнозируются в Томске 30 и 31 июля
2 часа назад
Штормовое предупреждение объявлено в Томске, сообщает пресс-служба мэрии.
По информации ТЦГМС, 30-31 июля по Томску ожидаются дожди, грозы, возможен град, усиление ветра 10-15 м/с, с порывами 18-23 м/с.
Администрация Томска напоминает горожанам о соблюдении правил личной безопасности и правил дорожного движения и рекомендует не находиться возле деревьев, ЛЭП и слабо закрепленных конструкций.
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