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Дожди, грозы и град: штормовое предупреждение объявлено в регионе
15 часов назад
Томский гидрометцентр распространил штормовое предупреждение. В понедельник в Томске и области возможны грозы, град и порывистый ветер. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.
Согласно прогнозу, днем 5 августа по области и Томску ожидаются местами сильные дожди, грозы, град и порывы ветра до 19-24 м/с.
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