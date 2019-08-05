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05 августа,
2019
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Дожди, грозы и град: штормовое предупреждение объявлено в регионе

ТВ2
ТВ2
15 часов назад

Томский гидрометцентр распространил штормовое предупреждение. В понедельник в Томске и области возможны грозы, град и порывистый ветер. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону. 


Согласно прогнозу, днем 5 августа по области и Томску ожидаются местами сильные дожди, грозы, град и порывы ветра до 19-24 м/с.

Дожди, грозы и град: штормовое предупреждение объявлено в регионе
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