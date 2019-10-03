Достояние нации, которое нашли на свалке. Выставка Сапожникова открылась в Томске

Жизнь Василия Сапожникова мы решили представить в жанре вестерн. Если посмотреть на эти фотографии, то станет понятно, почему. В вестерне - это ковбои, дикий Запад, телеги, лошади. У нас будет еще круче - и горы, и пустыни, и леса, разнообразные местные жители. Есть где развернуться для кино. Главный герой, который играет Сапожникова, он просто его копия. Это человек, у которого тесть – профессор ТГУ, гляциолог и ученик Сапожникова. Все сошлось. Более того, мы познакомились с ребятами из Москвы, которые сейчас снимают документальный фильм о Сапожникове. 100 лет никто не вспоминал Сапожникова, и я думал, что вот сейчас открою всем этого человека. А оказалось, что тут и выставка, и фотографии печатают и всем вдруг стал интересен Василий Сапожников.