Достояние нации, которое нашли на свалке. Выставка Сапожникова открылась в Томске
Уникальная выставка фотографий выдающегося исследователя Сибири Василия Сапожникова открылась в галерее «Томские узоры». Художник Сергей Павский, фотохудожник Михаил Дронов и руководитель галереи Светлана Павская решили показать томичам фотографии, которые могли бы быть национальным достоянием России, но по какому-то недоразумению были выброшены на свалку. Сотрудник Проблемной научно-исследовательской лаборатории гляциоклиматологии геолого-географического факультета ТГУ М. А. Душкин фактически спас негативы от гибели, а доцент ТГУ П. С. Бородавко сохранил их и провел первичную систематизацию фонда.
В настоящий момент достигнута договоренность, что архив фотографий Василия Сапожникова (из 10 тысяч фотостекол сохранилось 4 тысячи) будет передан в фонд библиотеки ТГУ. Исполняющий обязанности ректора ТГУ Сергей Кулижский заверил, что все фотографии будут оцифрованы и ученые получат возможность их использовать в своих научных работах.
Такие вещи, как фиксация фактов, со временем становятся только ценнее, — сказал Сергей Кулижский. — Это может быть полезным не только для естествознания, ботаники и биологии. Для этнографов, историков и антропологов могут быть интересны люди того времени, их костюмы, дома, юрты и т. д. Это материал, который крайне ценен.
По странному стечению обстоятельств открытие выставки совпало с началом сбора средств на создание короткометражного художественного фильма о Василии Сапожникове. Александр Шапошников, который прославился своим фильмом о набережной Томска, рассказал, что уже написан сценарий 15-минутного фильма и найден человек, который сыграет главную роль. Теперь осталось только найти полмиллиона рублей, чтобы осуществить задуманное.
Жизнь Василия Сапожникова мы решили представить в жанре вестерн. Если посмотреть на эти фотографии, то станет понятно, почему. В вестерне - это ковбои, дикий Запад, телеги, лошади. У нас будет еще круче - и горы, и пустыни, и леса, разнообразные местные жители. Есть где развернуться для кино. Главный герой, который играет Сапожникова, он просто его копия. Это человек, у которого тесть – профессор ТГУ, гляциолог и ученик Сапожникова. Все сошлось. Более того, мы познакомились с ребятами из Москвы, которые сейчас снимают документальный фильм о Сапожникове. 100 лет никто не вспоминал Сапожникова, и я думал, что вот сейчас открою всем этого человека. А оказалось, что тут и выставка, и фотографии печатают и всем вдруг стал интересен Василий Сапожников.
Выставка «Спасенная коллекция фотографий выдающегося исследователя Сибири» в галерее «Томские узоры» на Косарева, 33 продлится до 1 января 2020 года. Вход свободный.
Для справки: Василий Сапожников (1861-1924 гг.) – ботаник, гляциолог, географ, ректор ТГУ, министр просвещения в правительстве Колчака, путешественник, известный деятель Русского географического общества. Совершил более 20 экспедиций на Алтай, в Саяны, Семиречье, Западную Монголию (Монгольский Алтай), на Зайсан и в Турецкую Армению. В. Сапожников выступал решительным сторонником высшего женского образования в Сибири. По инициативе Сапожникова и ряда других профессоров в сентябре 1909 г. в Томске было создано «Общество для доставления материальных ценностей для Высших сибирских женских курсов», которые были открыты осенью 1910 г. Василий Сапожников обладал природным даром красноречия, способностью коротко и выразительно излагать любую сложную мысль. За высокое педагогическое мастерство и увлеченность его называли «сибирским соловьем» и «златоустом». При его содействии был открыт Иркутский университет и учрежден Институт исследования Сибири (Сибирская академия наук) в Томске.
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