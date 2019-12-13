Дорогу «красным губернаторам»! Коммунисты выйдут на митинг в Томске

Активисты Томского отделения КПРФ выйдут на митинг против социально-экономической политики правительства и в защиту руководителей-коммунистов: губернатора Иркутской области Сергея Левченко , губернатора Хакасии Валентина Коновалова , директора совхоза им. Ленина Павла Грудинина .

14 декабря в Томске пройдет акция протеста КПРФ на пер. Плеханова (у фонтана). Начало в 12:00.

Уходящий 2019 год показал, что федеральная власть не собирается менять курс внутренней политики: люди столкнулись с последствиями пенсионной реформы, растет безработица, уровень доходов подавляющего большинства граждан продолжает падать. Регионы держат «на голодном пайке». Доверие к власти беспрецедентно низкое, нарастают протестные настроения в разных уголках страны, — говорит первый секретарь Томского обкома КПРФ Наталья Барышникова.

Вместо того, чтобы искать новые пути развития, считают томские коммунисты, на федеральном уровне идут политические репрессии против коммунистов. По мнению Натальи Барышниковой, губернаторам от КПРФ Иркутской области и Хакасии объявлена информационная война. «Люди устали от лжи, устали от бедности и бесконечного роста цен, тарифов, налогов и платежей», — подводит итог «красный» депутат Барышникова.