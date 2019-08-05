Дорогу к селу Корнилово отремонтировали за 123 млн рублей

В Томской области отремонтировали дорогу к селу Корнилово и деревне Аркашево. Об этом сообщает администрация региона.





По данным пресс-службы, на ремонт дороги протяженностью 9,4 км потратили 122,7 млн рублей. Ремонтные работы входят в нацпроект «Безопасные и качественные дороги».





«Подрядчик (областное ДРСУ) завершил ремонт со значительным опережением графика — работы планировалось выполнить до сентября. Дорожники отремонтировали 69,7 тыс. кв. м покрытия, укрепили обочины, нанесли разметку на проезжей части и установили новые дорожные знаки», — из сообщения администрации.





Дорожники также планируют закончить ремонтные работы на объездной дороге к Томску (включая транспортную развязку у села Зоркальцево).





По данным обладминистрации, в 2019 году в рамках программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Томской области будут отремонтированы свыше 20 объектов общей протяженностью более 112 км. Регион направит на это свыше 2,55 млрд рублей, из них 1,76 млрд рублей — федеральные средства.





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