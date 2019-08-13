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Дороги в центре Томска перекроют 13 августа для крестного хода
1 час назад
Несколько улиц в центре Томска перекроют сегодня, 13 августа. Как сообщает пресс-служба мэрии, по ним пройдет крестный ход в честь православного праздника.
Крестный ход начнется у Богородице-Алексиевского мужского монастыря на ул. Крылова, 12/1. Православные пойдут по маршруту: ул. Крылова – пл. Батенькова – пер. Батенькова – пер. Аптекарский – ул. Алтайская – Петропавловский собор (ул. Алтайская, 47).
Автомобильное движение по этим улицам будет приостановлено с 19:30 до 20:30. Водителей просят выбрать другие маршруты.
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