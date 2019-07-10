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10 июля,
2019
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Дома в районе Иркутского тракта на целый день останутся без холодной воды

ТВ2
ТВ2
42 минуты назад

11 июля ждет отключение воды дома, которые расположены в районе Иркутского тракта, где «Томскводоканал» будет проводить ремонтные работы. 

«Новая линия – участок водовода большого диаметра (630 мм.) — проложен методом горизонтально-направленного бурения вдоль домов по Иркутскому тракту 78/1-80/2. Также к домам по ул. Иркутский тракт, 78/1, 78/2, 80/1, 80/2 подведены новые водопроводные вводы. Работы по переподключению домов выполнят управляющие компании, обслуживающий этот жилой фонд», — говорится в сообщении пресс-службы компании.


В связи с работами по переключению «Томскводоканал» вынужден ввести ограничение в подаче холодной воды с 09.30 11 июля до 00.30 часов 12 июля.

Вода будет отсутствовать по следующим адресам:


  • ул.Иркутский тракт по четной стороне от №68 до №116/2, 118/2, 128, 128а,132а стр.1, кроме №92;по нечетной стороне от №59а до №91/3,53а,53б;
  • пер.Карский, кроме №1,4;
  • пер.Уральский от №17а до №34;
  • пер.Мичурина;
  • ул.Бородинская;
  • пер.Канский;
  • пер.Свободный;
  • ул.Л.Шевцовой;
  • пер.Русский;
  • пер.Артельный;
  • ул.Ракетная;
  • ул.Научный проезд;
  • ул.Ползунова;
  • Вилюйский 1-й проезд,  3а;
  • ул.Клюева, 1;
  • пер.Полтавский от №1 до №16;
  • пер.Дубовый, кроме №8;
  • ул.И.Черных по нечетной стороне от №7 до №67, а также 95, 95/1, 99, по четной - №22а;
  • ул.Суворова, 4, 4а, 6, 10, 10 стр.1,10 стр.2, 3;
  • ул.Новосибирская, 24, 26, 30, 32, 38, 41;
  • ул.Мичурина, 8, 43/1, 43б, 43б стр.1;
  • ул.Циолковского, 4, 16, 16 стр.2, 16 стр.3, 18, 18/2, 20, 24, 28, 1, 3, 5, 7, 7 стр.2, 7 стр.3, 7 стр.5;
  • ул.Научная, 2, 4, 6, 1, 3, 5;
  • ул.1-я Ново-Деповская, 57, 59, 63, 65;
  • ул.Вилюйская, 40а стр.4, 40/1, 52, 52а, 52б, 52а стр.4, 52а стр.5, 52а стр.1, 52а стр.8, 52а стр.10;
  • ул.Энергетическая, 2, 2а, 2б, 2/2, 2в, 2 стр.1, 4, 4 стр.1, 4 стр.4, 4 стр.4, 4 стр.5, 4 стр.8, 6, 6/1, 6а;


Понижение давления холодной воды будет чувствительно по следующим адресам:

  • ул.Иркутский тракт, 114/1;
  • ул.Беринга, 2, 2/2, 4, 4/1;
  • ул.И.Черных, 89, 93, 97/2;
  • ул.Мичурина, 45/1, 45/2, 47к;
  • ул.Суворова, 21, 21 стр.6;
  • ул.Энергетическая, 1;
  • ул.Угрюмова, 1/1,1/2;
  • ул.1-я Ново-Деповская;
  • ул.2-я Ново-Деповская;
  • пер.Латвийский;
  • ул.Тяговая;
  • ул.Индустриальная, 1;
  • пер.Офицерский.


«Томскводоканал» приносит свои извинения за доставленные неудобства и просит запастись водой заблаговременно!

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