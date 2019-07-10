Дома в районе Иркутского тракта на целый день останутся без холодной воды

11 июля ждет отключение воды дома, которые расположены в районе Иркутского тракта, где «Томскводоканал» будет проводить ремонтные работы.

«Новая линия – участок водовода большого диаметра (630 мм.) — проложен методом горизонтально-направленного бурения вдоль домов по Иркутскому тракту 78/1-80/2. Также к домам по ул. Иркутский тракт, 78/1, 78/2, 80/1, 80/2 подведены новые водопроводные вводы. Работы по переподключению домов выполнят управляющие компании, обслуживающий этот жилой фонд», — говорится в сообщении пресс-службы компании.



