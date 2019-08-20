Дома на Степановке топит сточными водами восемь лет

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В микрорайон Степановка уже несколько лет стекает вода и грязь: с железнодорожных путей и районов, расположенных выше. Сточные воды затапливают двор и подмывают старые деревянные дома, среди которых три — аварийные. Жители говорят, что все дело в ливневой канализации, проведенной от железнодорожных путей. Вода бежит уже не по ней, а мимо нее.

«В администрации района и города мы обращались и неоднократно. Все валят друг на друга и за эту ливневку никто в итоге не отвечает. А сточные воды идут с самого Томска-1. «РЖД» плитами заложили траншею, как бы не видно, но все это идет на нас», — говорит жительница микрорайона Любовь Ковалева.

«Я посылала письмо в администрацию. Нам ответили, что ливневка чистая, а вода выходит наружу в дождь, потому что ее много, а не из-за затора. — Рассказывает местная жительница Лариса Бортникова. — Но ливневка не может быть чистой. Мы постоянно вызываем аварийную службу и нам объясняют, что она забита. Жители сами пытались провести туда шланг и не смогли».

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации Кировского района Константин Потарский, по словам Ларисы, сказал жителям, что этой ливневки не существует документально, официально никто за нее не отвечает.

«Мы уже думаем: снесите наши дома, выройте котлован и сбрасывайте туда все, — продолжает Лариса Потарская. — Откачку запускали, вода вообще не выходила. В эту ливневку не имеют права спускать ничего, раз она «ничья». А «РЖД» со своего участка сливают на наш участок. Весной до самых лавок во дворе стояла вода. Я предлагала заделать эту ливневку самостоятельно — нам ответили в администрации, что это будет теракт – размоет железнодорожные пути».

У нас три дома на улице Калужской – 7, 11, 11а – аварийные, жителей расселят, но когда это будет? — рассказывает Любовь Ковалева. — Нам говорят: потерпите, ваши дома снесут. Мы уже восемь лет ждем и тонем. Насекомые от сырости летают по квартире, а подпол затоплен».

Фото: Люовь Ковалева