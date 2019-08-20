Добрые новости
20 августа,
2019
10
фото
Новости

Дома на Степановке топит сточными водами восемь лет

ТВ2
ТВ2
1 час назад

В микрорайон Степановка уже несколько лет стекает вода и грязь: с железнодорожных путей и районов, расположенных выше. Сточные воды затапливают двор и подмывают старые деревянные дома, среди которых три — аварийные. Жители говорят, что все дело в ливневой канализации, проведенной от железнодорожных путей. Вода бежит уже не по ней, а мимо нее.

Дома на Степановке топит сточными водами восемь лет

«В администрации района и города мы обращались и неоднократно. Все валят друг на друга и за эту ливневку никто в итоге не отвечает. А сточные воды идут с самого Томска-1. «РЖД» плитами заложили траншею, как бы не видно, но все это идет на нас», — говорит жительница микрорайона Любовь Ковалева.

Лариса Бортникова
Лариса Бортникова

«Я посылала письмо в администрацию. Нам ответили, что ливневка чистая, а вода выходит наружу в дождь, потому что ее много, а не из-за затора. — Рассказывает местная жительница Лариса Бортникова. — Но ливневка не может быть чистой.  Мы постоянно вызываем аварийную службу и нам объясняют, что она забита. Жители сами пытались провести туда шланг и не смогли».


Исполняющий обязанности заместителя главы администрации Кировского района Константин Потарский, по словам Ларисы, сказал жителям, что этой ливневки не существует документально, официально никто за нее не отвечает.

Дома на Степановке топит сточными водами восемь лет
Дома на Степановке топит сточными водами восемь лет
Дома на Степановке топит сточными водами восемь лет
Дома на Степановке топит сточными водами восемь лет
Дома на Степановке топит сточными водами восемь лет
Дома на Степановке топит сточными водами восемь лет

«Мы уже думаем: снесите наши дома, выройте котлован и сбрасывайте туда все, — продолжает Лариса Потарская. — Откачку запускали, вода вообще не выходила. В эту ливневку не имеют права спускать ничего, раз она «ничья». А «РЖД» со своего участка сливают на наш участок. Весной до самых лавок во дворе стояла вода. Я предлагала заделать эту ливневку самостоятельно — нам ответили в администрации, что это будет теракт – размоет железнодорожные пути».

Дома на Степановке топит сточными водами восемь лет

У нас три дома на улице Калужской – 7, 11, 11а – аварийные, жителей расселят, но когда это будет? — рассказывает Любовь Ковалева. — Нам говорят: потерпите, ваши дома снесут. Мы уже восемь лет ждем и тонем. Насекомые от сырости летают по квартире, а подпол затоплен».

Дома на Степановке топит сточными водами восемь лет
Фото: Люовь Ковалева

В администрации Томской области ТВ2 сообщили, что не понимают, как ливневая канализация может затапливать жилые дома и обещали уточнить информацию об объекте в ближайшее время.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.