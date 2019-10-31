Дома на Каштаке на несколько часов останутся без отопления из-за работ на сетях

Подрядная организация «ТомскРТС» завершила реконструкцию участка тепломагистрали № 7 на улице Говорова. Ранее дома, запитанные по этой схеме, были подключены к резервному участку.





31 октября специалисты «ТомскРТС» проведут технические мероприятия для подключения жильцов. Поэтому с 09.00 будет отключено теплоснабжение в 44 домах — часть домов на улице Говорова, а также в переулках Путевой и Железнодорожный. Завершить технические мероприятия на оборудовании планируется вечером того же дня.



«По прогнозу синоптиков, в четверг в Томске ожидается плюсовая температура, что позволит провести мероприятия по переключению абонентов, сохранив в домах комфортную температуру. Компания приносит абонентам извинения за доставленные неудобства», - сообщил заместитель технического директора СП «Тепловые сети» «ТомскРТС» Борис Горяйнов.



В ходе реконструкции на улице Говорова заменили почти 400 метров тепловых сетей.



«Этот участок был внесен в план реконструкции в связи с высоким процентом износа. Ежегодно в ходе гидравлических испытаний специалисты «ТомскРТС» выявляли на этом участке теплосетей большое количество дефектов. Применение при реконструкции труб в пенополиуретановой изоляции позволило обеспечить надежность участка и повысить уровень энергоэффективности», — рассказал Горяйнов.



Подрядчик в течение недели должен будет восстановить благоустройство, нарушенное в ходе проведения ремонтных работ. Асфальтирование внутриквартальных проездов выполнят в начале ремонтного сезона в 2020 году.

