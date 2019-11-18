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18 ноября,
2019
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Дома на Каштаке и Черемошниках останутся без тепла из-за работ «ТомскРТС»

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Ряд домов на Каштаке и Черемошниках на несколько часов останутся без отопления из-за работ «ТомскРТС», сообщает пресс-служба компании. Специалисты СП «Тепловые сети» заменят запорную арматуру на тепломагистрали № 7, а также выполнят мероприятия по техническому обслуживанию коммерческого узла учета на участке тепломагистрали № 6.

Из-за проведения работ с 10.00 понедельника будут отключены от теплоснабжения данные участки, от которых запитан ряд жилых домов, расположенных на улицах Интернационалистов, Говорова, Роза Люксембург, Войкова, Водяная, Пролетарская, Дальне-Ключевская, Большая Подгорная, Ленская, Бердская, Набережная Озера, а также на прилегающих переулках.


«Температура наружного воздуха в понедельник, по прогнозам синоптиков, будет держаться на уровне минус пяти градусов, что позволит провести технические мероприятия, сохранив комфортную температуру в жилых домах», — сообщил заместитель технического директора СП «Тепловые сети» «ТомскРТС» Борис Горяйнов.


Работы планируется выполнить оперативно, после чего теплоснабжение потребителей, попавших под отключение, будет восстановлено в полном объеме.

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