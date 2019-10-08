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08 октября,
2019
Новости

Дома на Алтайской и Сибирской останутся без тепла из-за ремонтных работ

ТВ2
ТВ2
6 часов назад

Во вторник, 8 октября, специалисты «ТомскРТС» отключат от теплоснабжения 38 домов на Алтайской и Сибирской, чтобы подключить их к реконструированному участку тепломагистрали № 11. Вернется тепло утром 9 октября, сообщает пресс-служба компании.


«Принято решение провести переключение данных потребителей с резервной схемы на основную в один из теплых дней текущей недели. По прогнозу синоптиков, во вторник в Томске ожидается около 15 градусов выше нуля, что позволит провести мероприятия по переключению абонентов, не доставив им существенного дискомфорта. Компания приносит абонентам извинения за доставленные неудобства», — сообщил заместитель генерального директора, главный инженер АО «ТомскРТС» Владимир Бондарюк.


Специалисты добавляют, что в ходе реконструкции участка тепловой сети на улице Алтайская была произведена замена около 200 метров трубопровода с увеличением диаметра до тысячи миллиметров. Реконструкция была выполнена с целью увеличения пропускной способности участка для присоединения дополнительной нагрузки в связи с развитием микрорайона Зеленые горки.


Подрядная организация в течение недели восстановит благоустройство на улице Алтайская, после чего движение транспорта по этой улице возобновится.

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