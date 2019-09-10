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10 сентября,
2019
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Дома на 40 томских улицах останутся без света 10 сентября

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Десятого сентября «Горсети» проведут плановые отключения электроэнергии. Без света останутся часть домов на 41-ой томской улице.


  • С 08:00 до 17:00 свет отключат в домах на улице Угрюмова, а с 09:00 до 10:00 — по улице 1-ой Рабочей.


  • С 09:00 до 13:00 электричества не будет в домах по переулку Батенькова, Кононова, Пионерскому и улице Набережной реки Ушайки.


  • С 09:00 до 16:30 свет отключат в домах по Кузовлевскому тракту, на ЦКПП-АЗС, а также по улицам Сергея Вицмана и Учебной.


  • С 09:00 до 17:00 электроэнергии не будет в домах по улицам Кривой, Басандайской, 5-й Армии, Нахимова, Елизаровы Октябрьской,

Пушкина, Алтайской, Заливной, Рузского, а также переулкам Аптекарскому, Аникинскому, Черемошенскому  и Емельяна Пугачева.


  • С 09:00 до 18:00 подачу электричества прекратят в дома по улицам Войлочной Заимке, Яковлева и переулку Песочному.


  • С 11:00 до 12:00 свет отключат у жителей ряда домов по улицам Ачинской, Кривой и Яковлева


  •  С 13:00 до 16:30 света не будет в домах по Басандайскому по 3-му и 4-му переулкам и на улице Басандайской.


  • С 13:30 до 15:30 отключение ждет дома по улицам Ижевской, Профсоюзной и Усть-Киргизке.


Более подробную информацию об отключении можно увидеть на сайте «Горсетей».

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