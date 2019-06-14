Дом с грифонами начали восстанавливать в Томске

Деревянный дом по ул. Тверская, 66 входит в число 15 деревянных зданий Томска, имеющих статус памятников федерального значения. Это знаменитая усадьба с грифонами, состоящая из двух отдельно стоящих зданий: дома-памятника и флигеля во дворе.



«Это не первый дом, за восстановление которого взялся этот инвестор. Восстановленный им дом на Пушкина, 24 уже стал украшением Томска. Теперь перед арендатором более сложная задача, ему предстоит восстановить памятник. Радует, что некоторые инвесторы, пройдя непростой путь по реставрации здания, продолжают этим заниматься, это говорит об особом отношении к родному городу», — отметил мэр Томска Иван Кляйн.



На первом этапе работ по восстановлению здания по адресу Тверская, 66 специалисты по восстановлению памятников демонтировали часть обшивки здания и собрали элементы декора – резные деревянные наличники, ставни, сохранившиеся фрагменты венчающего карниза здания - кронштейны и резное заполнение фриза. Декор был перевезен в закрытые помещения, начаты работы по его реставрации. Параллельно начаты работы по вывозу обрушившихся и обгоревших конструкций здания, непригодных для дальнейшей эксплуатации. В ходе подготовительных работ был найден шпиль, который также будет восстановлен в первоначальном виде. Внутренние перекрытия здания рухнули полностью и восстановлению не подлежат. В ходе разбора на основании осмотра сруба ведется маркировка бревен, которые будут использованы при восстановлении здания. На объекте ведутся проектно-изыскательские работы, в ходе которых принимаются решения о сохранении тех или иных элементов.



По словам инвестора, за лето предстоит укрепить фундамент главного здания, вывезти землю с межэтажных перекрытий и подобраться к сохранившимся стенам первого этажа. К зиме планируется начать восстановление сруба, чтобы к весне 2020 года дом уже поставить под крышу. Полное его восстановление планируется завершить к 2021 году.



Для сведения: Усадьба была построена в конце XIX века, а в 1899 году по заказу владельцев реконструирована архитектором Константином Лыгиным под гостиницу. В нашем городе это последнее сохранившееся деревянное здание работы этого архитектора. В конце XX века дом был признан аварийным, последние восемь лет пустовал, пережил пожар, в результате которого выгорела часть дома в глубине и пристройка.





В октябре 2018 года его взял в аренду предприниматель Александр Беликов, который занимается производством деревянных игрушек. Сейчас у него в аренде находится уже три деревянных объекта в Томске, летом 2019 года он завершает реставрацию дома по адресу Пушкина, 24.