Дом признали аварийным. На что могут рассчитывать томичи при выселении

Новости

В 2019 году около 900 человек получат новое жилье. Все они проживают в домах «под снос». Без хозяев останутся 302 квартиры. Это 11 480 кв. метров.

В областном центре идет подготовка к конкурсу по закупке нового жилья. Чтобы расселить людей, власти готовы выделить из бюджета 492 млн рублей.

Какую квартиру можно получить вместо аварийной, разбирались эксперты ГородКвадратов.ру.

Где будет новая квартира?

Согласно закону новая жилплощадь должна быть благоустроена и находиться в том же населённом пункте, где живёт и работает человек. Сейчас в Томске более 36 000 объявлений о продаже квартиры. Места хватит для всех.

Если решил кардинально сменить место жительства — вопрос с квартирой решить можно. Только в индивидуальном порядке.

Можно рассчитывать на равноценное жилье, если ты не собственник квартиры, а проживаешь в ней по договору соцнайма. В квартире должно быть столько же комнат, как и в предыдущей. Измерь площадь — она не должна быть меньше.

Когда судиться?

Что-то не так? Смело иди в суд. Как правило, суды встают на сторону жильцов.

В ходе разбирательства учитываются такие факторы, как количество членов семьи, их пол и родственные связи. К примеру, нельзя селить сестру и брата в однокомнатную квартиру

Какие есть альтернативы?

Твое новое жилье может оказаться как в новостройке, так и на базе «вторичного» жилого фонда. Как повезет. Основное условие для предоставления квартиры в том, чтобы она была в собственности государства.

Если ты собственник квартиры в аварийном доме