Дом построим? Смогут ли томские строители выполнить указ Владимира Путина

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По данным Росстата, за девять месяцев 2019 года в Томской области введено 216,4 тысяч кв. м жилья. Это меньше, чем за аналогичный период 2018 года, на 26 %.

Ведомство отмечает, что ввод жилья уменьшили предприятия и индивидуальные застройщики. Предприятиями введено 111,9 тысячи кв. м жилья — это меньше на 37,1 %. Население построило 104,5 тысячи кв. метров жилья, меньше на 8,7 %.

Наибольший объем жилищного строительства приходится на областной центр. В Томске введено 83,8 тысячи кв. м жилья, что составило 38,6 % от общего ввода жилья в регионе. По сравнению с прошлым годом, ввод жилья в Томске уменьшился в 1,8 раза. При этом по сравнению с 2018-м ввод жилья увеличился в девяти районах — Александровском, Асиновском, Бакчарском, Верхнекетском, Зырянском, Каргасокском, Кожевниковском, Кривошеинском и Тегульдетском.

Ранее Владимир Путин поставил задачу, что ежегодный ввод жилья в России должен составлять около 120 млн кв. м. Сейчас в России вводят около 80 млн кв. м. Получается, что для выполнения указа президента в регионе нужно вводить ежегодно около 720 тысяч кв. м жилья. Таких показателей в Томской области не было никогда. Рекордным по вводу жилья был 2015 год, когда регион сдал 699 тысяч кв. м.

В рамках нацпроекта, к сожалению, мы показываем не очень хорошие результаты. Пока мы сдали только 200 тысяч квадратных метров жилья при плане в 531 тысячу, — комментировал замгубернатора Евгений Паршуто в сентябре 2019 года. — Отсутствие денег, спроса на строящееся жилье, минимальное предложение по географии строительства, ограничение количества парковочных мест и прочие ограничения привели в совокупности к эффекту уменьшения ввода жилья. Трагедии пока нет, но ответную часть мы понимаем — чем меньше будет вводиться жилья, тем больше будет цена квадратного метра.

В прогнозе социально-экономического развития области подробно рассказывается о причинах, повлиявших на сокращение ввода жилья.

Помимо того, что теперь строительные компании не могут напрямую работать с деньгами покупателя, а вынуждены оформлять специальные эскроу-счета в банках, и роста стоимости жилья (за 2018 год стоимость квадратного метра первички увеличилась на 10,5 %, а за первые шесть месяцев еще на 6 %), эксперты называют еще два фактора. Один из них — закредитованность населения. Ипотека остается основным способом покупки квартир, а выдача ипотечных кредитов в январе-июне снизилась на 13,1 % к уровню прошлого года. Однако основной проблемой является выделение земель.

«Для развития восточной части областного центра планировалось выделить 264 гектара земли, на данный момент выделено только 110 гектаров. Также существует проблема с инженерными коммуникациями и дорогами с твердым покрытием в новых микрорайонах, а также дальнейшим их содержанием. Еще одним препятствием для ограничения развития жилищного строительства является отсутствие утвержденных границ исторического поселения Томска», — говорится в докладе.

Темпы строительства жилья в Томской области очень низкие, — отмечала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, — 0,4 квадратных метра на жителя. Это в 2,5 раза меньше, нежели показатели, которые стоят в государственных программах. Нужно не менее одного метра на одного жителя. Здесь нужны серьезные дополнительные меры, иначе вы не выполните нацпроект «Жилье».