Дом офицеров не ремонтируется, так как земля рядом в частной собственности
Губернатор Томской области рассказал, что власти не могут начать ремонт Дома офицеров лишь потому, что земля, которая прилегает к зданию, находится в частной собственности.
По его словам, собственники земли сейчас живут за границей и предлагают региону выкупить за крупные суммы участки, которые когда-то были в собственности области.
«С одной стороны собственник за 30 млн долларов предложил ее (землю — прим. ред.) купить, с другой стороны предложили за 40 млн и третьей — за 20 млн — нашу бывшую томскую землю. И получается, есть Дом офицеров, и он заканчивается ровно там, где стенка. Ни машину поставить, ни стоянку сделать», — сказал губернатор.
Глава региона не уточнил имен владельцев земли в центре города. По его словам, чтобы такие ситуации не возникали, власти планируют ограничить продажу земли в Томске и Томском районе в частную собственность.
«У меня сейчас есть хорошее предложение: не хотят по-хорошему, будем по-другому. Есть варианты, как решить эту проблему в законодательном поле. То есть сегодня с землей идут такие нехорошие процессы. Поэтому, чтобы их здесь не было, я попросил глав, чтобы они ограничили продажу земли. Потому что сейчас в СМИ пойдет эта информация, и завтра же у глав будут лежать стопки с просьбами продать землю в Томске и Томском районе», — добавил Сергей Жвачкин.
Ранее сообщалось, что Дом офицеров на проспекте Ленина, 50 начнут ремонтировать в 2018 году. Планировалось, что работы займут «не один год». Губернатор планировал два варианты финансирования проекта: через привлечение крупных компаний, таких как Газпром и Роснефть, а второй — через финансирование из регионального бюджета с привлечением спонсоров. Первые средства на ремонт здания планировалось заложить в бюджет в 2018 году, но этого не произошло. В 2019 году средства на ремонт Дома офицеров также не были заложены.
Первый этап реконструкции здания завершился в 2016 году. Тогда на эти цели из регионального бюджета выделялось 18 млн рублей. Тогда же в здании появился первый резидент — комитет по охране объектов культурного наследия. В 2017 году планировался второй этап реконструкции — ремонт кровли, но работы перенесли. В 2017 году в здании частично обрушился карниз, после этого для обеспечения безопасности на здании натянули строительную сетку.
Для справки: Здание, которое мы сегодня называем Домом офицеров, построено в 1898-1900-годах на месте сгоревшего гороховского особняка архитектором Константином Лыгиным. Оно возводилось для Общественного собрания, на котором собирался цвет «высшего общества» Томска. Торжественное открытие Общественного собрания состоялось в январе 1900 года. На первом этаже располагались читальня, бильярдная, столовая, малая карточная зона, гардероб и дамская уборная. Здесь проводились спектакли, маскарады, концерты, балы и благотворительные вечера. После того как в 1905 году черносотенцами был сожжен театр Королева, в здании Дома офицеров выступали местные и приезжие театральные группы. Здесь выступала русская актриса Вера Комиссаржевская, читал свои лекции известный русский ученый, писатель и общественный деятель Николай Александрович Морозов.
После Октябрьской революции в здании бывшего Общественного собрания размещались: военный госпиталь, театр, кинотеатр, столовая, вечерний ресторан. С 1 сентября 1945 года здание официально стало называться гарнизонным Домом офицеров. В нем работали вечерний университет, Школа жен офицеров, драматический кружок, кружок баянистов, стрелковая женская команда. Зачастую тут выступали известные исполнители. Именно здесь в 1956-м пел Александр Вертинский. Позднее в здании размещались Центр научно-технической информации по вопросам использования атомной энергии СХК, Военно-страховая и Военно-мемориальная компании и шахматный клуб. В 1978 году здание было признано памятником местного значения, а в 1995 году вошло в список памятников федерального значения. Около десятка лет Дом офицеров пустует.
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