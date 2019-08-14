Дом офицеров не ремонтируется, так как земля рядом в частной собственности

Губернатор Томской области рассказал, что власти не могут начать ремонт Дома офицеров лишь потому, что земля, которая прилегает к зданию, находится в частной собственности.





По его словам, собственники земли сейчас живут за границей и предлагают региону выкупить за крупные суммы участки, которые когда-то были в собственности области.





«С одной стороны собственник за 30 млн долларов предложил ее (землю — прим. ред.) купить, с другой стороны предложили за 40 млн и третьей — за 20 млн — нашу бывшую томскую землю. И получается, есть Дом офицеров, и он заканчивается ровно там, где стенка. Ни машину поставить, ни стоянку сделать», — сказал губернатор.





Глава региона не уточнил имен владельцев земли в центре города. По его словам, чтобы такие ситуации не возникали, власти планируют ограничить продажу земли в Томске и Томском районе в частную собственность.





«У меня сейчас есть хорошее предложение: не хотят по-хорошему, будем по-другому. Есть варианты, как решить эту проблему в законодательном поле. То есть сегодня с землей идут такие нехорошие процессы. Поэтому, чтобы их здесь не было, я попросил глав, чтобы они ограничили продажу земли. Потому что сейчас в СМИ пойдет эта информация, и завтра же у глав будут лежать стопки с просьбами продать землю в Томске и Томском районе», — добавил Сергей Жвачкин.