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20 ноября,
2019
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Дом на улице Водяной заливает кипятком второй день

ТВ2
ТВ2
1 час назад

На улице Водяной прорвало трубу с горячей водой, кипяток затопил улицу и подпол деревянного дома. По словам жильцов затопленного дома по адресу Водяная, 23в, авария произошла день назад.

Дом на улице Водяной заливает кипятком второй день

«День назад у нас прорвало трубу с горячей водой, — рассказали ТВ2 жильцы дома. — Кипяток льет в подполье, у нас дом деревянный. В РТС нам сказали, что эту трассу должны ремонтировать ЖЭУ, а в ЖЭУ говорят, что они отвечают за сети только в доме, а теплотрассу должны ремонтировать теплосети. Нас никто ремонтировать не хочет. Мы даже в администрацию обратились. К нам приезжал представитель и сказал, что вопрос будут решать. Дома находиться невозможно, настоящая баня».

Дом на улице Водяной заливает кипятком второй день
Фото: фото предоставлено жильцами дома

В РТС сообщили, что тепловая сеть по улице Водяная, 23в им не принадлежит, но они готовы оказать помощь.


«Тепловая сеть после группового узла управления по улице Водяная, 23в не находится в аренде у АО «ТомскРТС» и не обслуживается компанией, — рассказали в компании. — В среду, 20 ноября, в компанию «ТомскРТС» поступило обращение от администрации города с просьбой оказать помощь в устранении повреждения на данном трубопроводе. Специалисты компании окажут помощь в проведении ремонтных работ на данном участке. Работы будут проведены сегодня».


Добавим, что котельная на Водяной — один из проблемных объектов города.  В 2014 году собственник — частная компания «Флора» — была признана банкротом, имущество стало предметом залога по обязательствам должника перед Томским филиалом ОАО «Банк ВТБ». Банк выступил за продажу котельной. 


В этом году после многочисленных торгов котельную за 13,3 миллиона рублей выкупила «Сибирская Строительная Компания» (первоначальная цена составляла почти 100 млн рублей, а затем снижалась). Несмотря на покупку, обслуживанием котельной до сих пор занимается «ТомскРТС». Компания вложила в ее ремонт порядка 20 млн рублей.

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