Дольщики, 13 лет ждущие квартир, разбили палаточный лагерь

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Фото: Юлия Корнева

— Мы здесь будем жить, песни петь, костры жечь. — Костры нельзя! Но я принесу газовую горелку. — Во, шашлыки будем жарить, пиво пить. — Пиво нельзя! — Но мы на своей частной территории, на которой можем делать что хотим. Мы пикет не устраиваем, просто разбили палаточный лагерь.

Сегодня так и не вселившиеся за 13 лет в свои квартиры дольщики с Нефтяной, 3 очень ждали, что областной суд встанет на их сторону. Не встал. В отмене суда первой инстанции им отказали. Председатель ЖСК дома Анастасия Сударчикова прислала сообщение «Сейчас вышла из суда. Теперь у нас нет ни земли, ни разрешения на строительство. Лично я не уйду из палаточного лагеря, пока не отменят постановление и не выдадут разрешение. А вы как хотите».

Фото: Юлия Корнева

Свою палатку уже установила бывший председатель ЖСК Ольга Садиковская. Она отказалась быть председателем, когда получила от власти недвусмысленное предупреждение.

— Так и сказали, что пока у руля я, дом этот не достроят никогда. Теперь у нас новый председатель. А вообще, от меня легко избавиться. Меня тут ничего не держит, кроме моей квартиры или денег в нее вложенных. У меня тут должна была быть однокомнатная квартира в 48 квадратных метров на 8 этаже. Вон, где окна все разбиты. Заплатила я за нее 1 миллион 150 тысяч рублей. Было это в 2006 или 2007 году, я уже и забыла, какой это точно был год. Так давно это было.

Здесь 130 квартир, пустых из них 17. Во всех остальных есть собственник. Палаточный лагерь мы только начали разбивать час назад, в 15 часов. Просто пока кто-то на работе, кто-то в отпуске, кто-то в другом городе живет, а кто-то вообще уже умер.

— Сегодня суд нам отказал, — продолжает Ольга Садиковская. — Мы просили выдать повторно разрешение на строительство и признать решение администрации по дороге, идущей по нашей территории – сервитут – неправомерным. (Сервитут – это право пользования участком, не принадлежащим кому-либо на праве собственности — прим. редакции). Территория, на которой эта дорога находится и из-за которой нам не дают разрешение на строительство, как была в нашей собственности, так и осталась. И нам, ЖСК, в этом году пришел на нее налог — 47 млн, хотя нашей дорогой пользуются совсем другие люди. Если два предыдущих года освобождали от этого налога, в этом году окончательно про нас забыли.

Хроника

В декабре 2015-го обманутые дольщики выходили с пикетом на площадь у Камня Скорби.

«В 2013 году, когда приезжал к нам депутат Госдумы Александр Хинштейн, была рабочая группа при губернаторе по проблемам обманутых дольщиков. Губернатор тогда сказал: «Не ваше дело, на какие деньги мы будем достраивать дом. Мы найдем деньги. Я несу ответственность за финансирование этого дома». И добавил: «Я даю вам честное слово, что до конца 2014 года ваш дом будет построен». Вот почему мы и вышли на пикет. Мы требуем, чтобы власть исполнила свои обещания», — говорила тогда дольщица ООО «Рекон» Ольга Садиковская.

Октябрь 2017 года. Директор томской фирмы «Рекон», обвиняемый в обмане дольщиков на Нефтяной, избежал наказания. Кировский районный суд Томска прекратил уголовное преследование Владимира Петровского по истечению срока давности. По данным суда, подсудимый, возглавлявший стройкомпанию «Рекон», в период с 2006 по 2010 год получил для строительства многоквартирных домов от граждан и юридических лиц более 400 млн рублей, из которых свыше четверти израсходовал на иные цели. Принять первых новоселов в доме на Нефтяной, 3 компания-застройщик ООО «Рекон» обещала летом 2010 года.

В 2018 году дольщики с Нефтяной пытались отвоевать свою дорогу, перекрывая проезд по ней в том числе бетонными плитами.

«Мы эту землю выкупали у ТДСК за четыре миллиона. Получается, мы эти деньги должны подарить городу? К тому же, если мы сейчас отдадим территорию, то дом не достроим никогда. Мы не пройдем по СНИПам. Поэтому на общем собрании дольщиков решили ограничить движение по своей территории, чтобы в очередной раз напомнить властям, что наш дом не достроен. И что наши права нарушаются», — объясняли свои действия члены ЖСХ.

Против перекрытия дороги выступили представители администрации города. Заммэра Томска по экономическому развитию и инновациям Михаил Ратнер сказал дольщикам, что решить проблемы таким радикальным способом нельзя.

«От проблемы, которая существует сегодня, никто не скрывается и не прячется, — сказал Михаил Ратнер. — К вам приезжал мэр Томска, мы определяли пути выхода из ситуации. Провели переговоры с инвестором, который испытывает желание реализовать этот проект. Определенные шаги у нас идут».

А тогда еще начальник городского департамента архитектуры и строительства Анна Касперович успокоила дольщиков, что без компенсации никто ничего забирать у дольщиков не будет.

«Этот участок останется у вас. Речь идет только о том, что по нему можно будет ездить после того, как будет завершено строительство и объект будет сдан в эксплуатацию», — сказала Касперович.

— Проект на этот дом в 2009 году прошел государственную экспертизу, – рассказывает Ольга Садиковская. — Вот на этой территории, где сейчас пустырь, между домом и дорогой должна быть большая парковка. И вот на эту дорогу и этот проект есть целая куча согласований: ГАИ, стройнадзора. Всю эту кипу документов Настя сегодня в суд носила. Но перевесил некий документ 1990 года, что дорога когда-то принадлежала городу. Но потом-то она стала частной. Они бы еще 1917 год вспомнили.

В 2010 году Игорь Шатурный, замгубернатора, нам говорил, что власть не имеет права помогать юридическому лицу. А могут помогать только объединению граждан, мол, сделайте ЖСК. Как только мы сделали ЖСК, нам поголовно стали отказывать в статусе обманутых дольщиков.

— Своим палаточным лагерем мы хотим вновь обратить на себя внимание, — продолжает Ольга Садиковская. — Наши требования: отмена сервитута, привлечение обладминистрации к получению нами разрешения на строительство. И выделение субсидий на достройку дома. Ведь федеральный бюджет выделяет 14 или 16 млрд на достройку домов обманутых дольщиков. А мы по факту тоже обманутые дольщики. Только болтаемся в проруби. У нас было разрешение на строительство до 2016 года. Но теперь его нужно было получить заново. Обладминистрация написала пошаговый план, что делать. Мы должны были смету проверить и пересчитать в ценах 2018 года. Проектировщик, который делал этот проект, целый год устранял все те замечания, которые нам на 11 страницах томский центр ценообразования написал — все устранили. 206 тысяч рублей собрали и заплатили, потом еще 70 тысяч. Кроме того, мы еще 3 млн должны проектировщику за эту работу, мы ему фактически целую квартиру подарили.