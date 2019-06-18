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18 июня,
2019
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Дольщики, 13 лет ждущие квартир, разбили палаточный лагерь

Юлия Корнева
Юлия Корнева
3 часа назад
Дольщики, 13 лет ждущие квартир, разбили палаточный лагерь
Фото: Юлия Корнева

— Мы здесь будем жить, песни петь, костры жечь.

— Костры нельзя! Но я принесу газовую горелку.

— Во, шашлыки будем жарить, пиво пить.

— Пиво нельзя!

— Но мы на своей частной территории, на которой можем делать что хотим. Мы пикет не устраиваем, просто разбили палаточный лагерь.


Сегодня так и не вселившиеся за 13 лет в свои квартиры дольщики с Нефтяной, 3 очень ждали, что областной суд встанет на их сторону. Не встал. В отмене суда первой инстанции им отказали. Председатель ЖСК дома Анастасия Сударчикова прислала сообщение «Сейчас вышла из суда. Теперь у нас нет ни земли, ни разрешения на строительство. Лично я не уйду из палаточного лагеря, пока не отменят постановление и не выдадут разрешение. А вы как хотите».

Дольщики, 13 лет ждущие квартир, разбили палаточный лагерь
Фото: Юлия Корнева

Свою палатку уже установила бывший председатель ЖСК Ольга Садиковская. Она отказалась быть председателем, когда получила от власти недвусмысленное предупреждение.


— Так и сказали, что пока у руля я, дом этот не достроят никогда. Теперь у нас новый председатель. А вообще, от меня легко избавиться. Меня тут ничего не держит, кроме моей квартиры или денег в нее вложенных. У меня тут должна была быть однокомнатная квартира в 48 квадратных метров на 8 этаже. Вон, где окна все разбиты. Заплатила я за нее 1 миллион 150 тысяч рублей. Было это в 2006 или 2007 году, я уже и забыла, какой это точно был год. Так давно это было.

Здесь 130 квартир, пустых из них 17. Во всех остальных есть собственник. Палаточный лагерь мы только начали разбивать час назад, в 15 часов. Просто пока кто-то на работе, кто-то в отпуске, кто-то в другом городе живет, а кто-то вообще уже умер.

— Сегодня суд нам отказал, — продолжает Ольга Садиковская. — Мы просили выдать повторно разрешение на строительство и признать решение администрации по дороге, идущей по нашей территории – сервитут – неправомерным. (Сервитут – это право пользования участком, не принадлежащим кому-либо на праве собственности — прим. редакции). Территория, на которой эта дорога находится и из-за которой нам не дают разрешение на строительство, как была в нашей собственности, так и осталась. И нам, ЖСК, в этом году пришел на нее налог — 47 млн, хотя нашей дорогой пользуются совсем другие люди. Если два предыдущих года освобождали от этого налога, в этом году окончательно про нас забыли.

Дольщики, 13 лет ждущие квартир, разбили палаточный лагерь
Дольщики, 13 лет ждущие квартир, разбили палаточный лагерь
Дольщики, 13 лет ждущие квартир, разбили палаточный лагерь
Дольщики, 13 лет ждущие квартир, разбили палаточный лагерь
Дольщики, 13 лет ждущие квартир, разбили палаточный лагерь
Дольщики, 13 лет ждущие квартир, разбили палаточный лагерь

Хроника

В декабре 2015-го обманутые дольщики выходили с пикетом на площадь у Камня Скорби.


«В 2013 году, когда приезжал к нам депутат Госдумы Александр Хинштейн, была рабочая группа при губернаторе по проблемам обманутых дольщиков. Губернатор тогда сказал: «Не ваше дело, на какие деньги мы будем достраивать дом. Мы найдем деньги. Я несу ответственность за финансирование этого дома». И добавил: «Я даю вам честное слово, что до конца 2014 года ваш дом будет построен». Вот почему мы и вышли на пикет. Мы требуем, чтобы власть исполнила свои обещания», — говорила тогда дольщица ООО «Рекон» Ольга Садиковская.


Октябрь 2017 года. Директор томской фирмы «Рекон», обвиняемый в обмане дольщиков на Нефтяной, избежал наказания. Кировский районный суд Томска прекратил уголовное преследование Владимира Петровского по истечению срока давности. По данным суда, подсудимый, возглавлявший стройкомпанию «Рекон», в период с 2006 по 2010 год получил для строительства многоквартирных домов от граждан и юридических лиц более 400 млн рублей, из которых свыше четверти израсходовал на иные цели. Принять первых новоселов в доме на Нефтяной, 3 компания-застройщик ООО «Рекон» обещала летом 2010 года.


В 2018 году дольщики с Нефтяной пытались отвоевать свою дорогу, перекрывая проезд по ней в том числе бетонными плитами.


«Мы эту землю выкупали у ТДСК за четыре миллиона. Получается, мы эти деньги должны подарить городу? К тому же, если мы сейчас отдадим территорию, то дом не достроим никогда. Мы не пройдем по СНИПам. Поэтому на общем собрании дольщиков решили ограничить движение по своей территории, чтобы в очередной раз напомнить властям, что наш дом не достроен. И что наши права нарушаются», — объясняли свои действия члены ЖСХ.


Против перекрытия дороги выступили представители администрации города. Заммэра Томска по экономическому развитию и инновациям Михаил Ратнер сказал дольщикам, что решить проблемы таким радикальным способом нельзя.


«От проблемы, которая существует сегодня, никто не скрывается и не прячется, — сказал Михаил Ратнер. — К вам приезжал мэр Томска, мы определяли пути выхода из ситуации. Провели переговоры с инвестором, который испытывает желание реализовать этот проект. Определенные шаги у нас идут».


А тогда еще начальник городского департамента архитектуры и строительства Анна Касперович успокоила дольщиков, что без компенсации никто ничего забирать у дольщиков не будет.


«Этот участок останется у вас. Речь идет только о том, что по нему можно будет ездить после того, как будет завершено строительство и объект будет сдан в эксплуатацию», — сказала Касперович.

Дольщики, 13 лет ждущие квартир, разбили палаточный лагерь

— Проект на этот дом в 2009 году прошел государственную экспертизу, – рассказывает Ольга Садиковская. — Вот на этой территории, где сейчас пустырь, между домом и дорогой должна быть большая парковка. И вот на эту дорогу и этот проект есть целая куча согласований: ГАИ, стройнадзора. Всю эту кипу документов Настя сегодня в суд носила. Но перевесил некий документ 1990 года, что дорога когда-то принадлежала городу. Но потом-то она стала частной. Они бы еще 1917 год вспомнили.

В 2010 году Игорь Шатурный, замгубернатора, нам говорил, что власть не имеет права помогать юридическому лицу. А могут помогать только объединению граждан, мол, сделайте ЖСК. Как только мы сделали ЖСК, нам поголовно стали отказывать в статусе обманутых дольщиков.

— Своим палаточным лагерем мы хотим вновь обратить на себя внимание, — продолжает Ольга Садиковская. — Наши требования: отмена сервитута, привлечение обладминистрации к получению нами разрешения на строительство. И выделение субсидий на достройку дома. Ведь федеральный бюджет выделяет 14 или 16 млрд на достройку домов обманутых дольщиков. А мы по факту тоже обманутые дольщики. Только болтаемся в проруби. У нас было разрешение на строительство до 2016 года. Но теперь его нужно было получить заново. Обладминистрация написала пошаговый план, что делать. Мы должны были смету проверить и пересчитать в ценах 2018 года. Проектировщик, который делал этот проект, целый год устранял все те замечания, которые нам на 11 страницах томский центр ценообразования написал — все устранили. 206 тысяч рублей собрали и заплатили, потом еще 70 тысяч. Кроме того, мы еще 3 млн должны проектировщику за эту работу, мы ему фактически целую квартиру подарили.

Дольщики, 13 лет ждущие квартир, разбили палаточный лагерь

— Изначально все эти дома вокруг построили без дороги. И теперь за наш счет устраняют эту ошибку. Они решили, что проще здесь дорогу отобрать. А подделка кадастровых документов — это теперь у них нормально, — добавляет еще один дольщик Ярослав Игнатенко.


А вот собственник так и не построенной однокомнатной квартиры Елена, побоявшаяся называть свою фамилию, сегодня отнесла в мэрию уведомление о начале бессрочной голодовки всей семьей. Когда они приобретали эту квартиру, семье жить было негде, дочери было 12 лет, сейчас ей уже 20. Пришлось брать ипотеку и покупать другую однокомнатную квартиру в кредит. Ипотека на 28 лет, ежемесячные выплаты — 15 тысяч рублей.


— Я ни на что уже не надеюсь, — говорит Елена. — За 13 лет нам так ничем не помогли. Но что-то делать нужно. Мы сегодня начинаем голодовку, а кто не верит, мы готовы сдавать кровь в подтверждение, что голодаем.

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