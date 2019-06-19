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19 июня,
2019
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Дольщикам, развернувшим палаточный лагерь, выдали разрешение на строительство

ТВ2
ТВ2
2 часа назад
Дольщикам, развернувшим палаточный лагерь, выдали разрешение на строительство

Сегодня после встречи с замгубернатора Евгением Паршуто дольщикам в мэрии Томска выдали долгожданное разрешение на строительство. Это одно из требований жителей, развернувших вчера у своего недостроенного 14-этажного дома палаточный лагерь.


— Наши требования, — заявляли вчера дольщики, — отмена сервитута на дорогу, привлечение обладминистрации к получению нами разрешения на строительство. И выделение субсидий на достройку дома. Мы ведь тоже по факту обманутые дольщики.


Напомним, статуса обманутых дольщиков у собственников квартир по адресу Нефтяная, 3 так и нет. После того как собственники недостроенного дома, где должно было быть 130 квартир, развернули палаточный лагерь и одна семья объявила голодовку, на месте, со слов дольщиков, побывали: замгубернатора Евгений Паршуто, представители прокуратуры, УМВД, Следственного комитета и даже потенциальный инвестор.


— Пока это не победа, — заявляют дольщики. Но после известия о выдаче разрешения на строительство дольщики свернули палаточный лагерь и завершили голодовку.

Дольщикам, развернувшим палаточный лагерь, выдали разрешение на строительство
Дольщикам, развернувшим палаточный лагерь, выдали разрешение на строительство
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